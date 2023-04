"Elles durent tellement plus longtemps" : une cliente d'épicerie partage une astuce pour acheter des fraises et des myrtilles fraîches

Les fraises et les myrtilles sont souvent présentées comme des aliments santé par excellence. Mais quand une femme a partagé son astuce pour dénicher des fraises et des myrtilles fraîches au supermarché, tout le monde a donné son avis pour faire durer ces fruits.

L'utilisatrice de TikTok Meredith Alston (@naptown_thrifts) publie divers contenus pour ses 34 000 abonnés, allant des routines de soins de la peau aux conseils vestimentaires. Cette fois-ci, elle a dévoilé une astuce pour acheter des fraises et des myrtilles fraîches au supermarché. Alston a donné un peu de contexte, expliquant que lorsque son mari achète des baies, "elles durent beaucoup plus longtemps" et "ont meilleur goût" que celles qu'elle achète. Le secret ? "Il retourne la barquette" et "achète celles qui ne collent pas au fond de la barquette."

La vidéo a recueilli 1,4 million de vues ce week-end, certains internautes affirmant connaître déjà cette astuce. "Je fais ça depuis des années. Je vérifie toutes les barquettes jusqu'à ce que je trouve la bonne", a écrit un internaute. "Je fais toujours ça, surtout avec les tomates", a ajouté un second. "mdr oui c'est l'astuce !!! Je scrute chaque barquette de baies comme un scientifique", a renchéri un troisième.

Certains ont révélé leurs tactiques pour dénicher des baies fraîches. "Tout ce qui est moisi, trop mûr ou écrasé est remis en place. Vous pouvez aussi les sentir. Elles devraient avoir une légère odeur sucrée, sans odeurs étranges ou trop sucrées", a dit un utilisateur. "Je goûte l'un d'eux dans le paquet et s'ils sont bons, je les garde lol", a commenté un second. "Prenez ceux qui sont au fond. Ce sont probablement ceux qui viennent d'être sortis", a recommandé un troisième.

D'autres ont partagé différentes méthodes pour conserver les baies fraîches. "Super astuce ! Mon meilleur conseil est de les tremper dans de l'eau avec de l'extrait de pépins de pamplemousse en poudre, elles tiendront pendant des semaines !" a partagé une personne. "Lavez-les dans du vinaigre et de l'eau à la maison, séchez-les et conservez-les hermétiquement, elles dureront longtemps", a conseillé un second. "Conservez-les dans des bocaux en verre une fois nettoyés et les queues enlevées. Elles dureront vraiment très longtemps", a déclaré un troisième.

Alors, comment savoir si vous avez choisi un mauvais lot de fruits ? La réponse est simple : le poids, l'odeur, la couleur et la fermeté sont les principaux indicateurs de fruits pourris. Les fruits deviennent plus lourds, mous et pâteux à mesure qu'ils mûrissent. De plus, leurs couleurs sont vives et leur parfum est juteux et sucré, selon HueTrition.

Et n'oubliez pas : un seul fruit abîmé peut contaminer tout le lot. Alors la prochaine fois que vous achetez des fraises et des myrtilles, pensez à utiliser ces astuces pour profiter de fruits frais et savoureux pendant plus longtemps.