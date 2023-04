Si vous avez ce type de serrure, changez-la immédiatement : ce nouvel outil peut l'ouvrir en quelques secondes seulement

80% des serrures sont devenues obsolètes face à l'avancée de la technologie, selon le président de l'Union des Serruriers de Sécurité (UCES).

José Luis García Vicuña, le président de l'Union des Serruriers de Sécurité (UCES) en Espagne affirme que la plupart des serrures sont vulnérables face aux nouveaux outils conçus pour pénétrer dans les habitations. Parmi tous ces outils, Vicuña met en garde contre le fameux Topolino, l'une des avancées les plus importantes de ces 30 dernières années : "C'est très facile à utiliser, ça ne fait pas de bruit, c'est super rapide et en plus, la clé copiée peut être utilisée à tout moment".

Le Turbo Fast Key Topolino, plus communément appelé Topolino, utilise la technique de l'impression pour accéder à l'intérieur d'une maison : "On place l'appareil dans le cylindre de la serrure et avec quelques mouvements très simples, il copie le code de la clé et peut être utilisé à tout moment". Ce processus permet d'ouvrir le cylindre sans forcer en moins d'une minute, donnant ainsi aux cambrioleurs la possibilité d'accéder à l'intérieur de la maison à leur guise.

Le Topolino © DR

Quelles sont les serrures obsolètes dont parle José Luis García Vicuña ? Il s'agit de serrures qui ne sont pas 100% sécurisées comme celles vendues actuellement sur le marché : "Ce sont des serrures qui ne sont pas protégées contre le bumping ou l'impression, qui sont très couramment utilisées maintenant. Ces cylindres ne sont généralement pas non plus anti-casse ou anti-perçage, ce qui les rend plus vulnérables à toute attaque éventuelle". Attention également aux serrures à clés à gorge, car elles sont très faciles à corrompre pour les cambrioleurs : "Il y a des serrures à clés à gorge, ces petites clés plates avec des rainures sur les côtés, qui s'ouvrent très facilement". Si la vôtre n'est pas protégée contre ces techniques, Juan Carlos Vázquez conseille de la remplacer par une nouvelle. Alors, laquelle choisir ? Optez pour une serrure qui vous protège contre toutes ces techniques évoquées précédemment. Mais il est aussi important de vérifier les clés incluses avec ces serrures.

Les clés normales et de sécurité qui sont courantes aujourd'hui ne sont pas aussi sûres qu'elles devraient l'être, car on peut en faire autant de copies qu'on veut dans n'importe quel établissement. Il faut donc opter pour des clés à reproduction contrôlée : les plus sûres sont celles pour lesquelles il y a besoin d'une carte pour faire une copie. Les clés à reproduction contrôlée empêchent des tiers de faire des copies sans votre consentement. Si vous laissez la clé à un voisin, il ne pourra jamais en faire une copie.

En bref, si votre serrure fait partie de celles qui sont obsolètes et vulnérables face aux techniques utilisées par les cambrioleurs, il est grand temps de la remplacer par une serrure plus sécurisée. Optez pour une serrure qui offre une protection contre le bumping, l'impression, la casse et le perçage, et assurez-vous que les clés fournies sont à reproduction contrôlée pour éviter toute copie non autorisée.