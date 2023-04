Cobra mortel dans un avion : un serpent dans le cockpit force un atterrissage d'urgence

Ce qui semblait être un vol ordinaire pour le pilote sud-africain Rudolph Erasmus a pris une tournure inattendue lorsqu'il a découvert un passager surprise à 11 000 pieds d'altitude.

Le passager surprise n'était pas un humain, mais plutôt un cobra rampant sous son siège ! "Honnêtement, c'est comme si mon cerveau ne comprenait pas ce qui se passait", a-t-il confié à la BBC.

"C'était un moment de [...] stupéfaction", a-t-il ajouté, expliquant qu'il avait d'abord cru que la sensation de froid dans son dos était due à sa bouteille d'eau. "J'ai senti cette sensation fraîche, comme si quelque chose rampait dans mon dos", a-t-il dit, pensant qu'il n'avait peut-être pas bien fermé la bouteille et que de l'eau coulait sur sa chemise.

"En me tournant vers la gauche et en regardant en bas, j'ai vu le cobra [...] se retirer sous le siège." Il a alors effectué un atterrissage d'urgence lors de son vol de Bloemfontein à Pretoria. L'avion privé, un Beechcraft Baron 58, transportait quatre passagers, ainsi que le serpent.

Une morsure de cobra du Cap est mortelle et peut tuer en seulement 30 minutes. Ne voulant pas semer la panique, M. Erasmus dit avoir réfléchi attentivement avant d'informer calmement les personnes à bord de la présence de cet indésirable. Il avait également peur que le serpent se dirige vers l'arrière et provoque une panique générale. Finalement, il décide de les informer : "J'ai dit aux passagers : 'Écoutez, il y a un serpent dans l'avion, il est sous mon siège, alors essayons de nous poser au sol dès que possible.'"

Et quelle a été la réaction des passagers ? M. Erasmus décrit un moment de silence absolu : "On aurait pu entendre une épingle tomber et je pense que tout le monde s'est figé pendant un moment."

Les pilotes sont formés pour faire face à de nombreux scénarios, mais certainement pas pour gérer des serpents dans le cockpit, a-t-il dit, ajoutant que la panique aurait simplement aggravé la situation. L'avion a effectué un atterrissage d'urgence dans la ville de Welkom.

Cependant, la présence du serpent, bien que choquante, n'était pas une totale surprise. Deux personnes travaillant au club de vol de Worcester, d'où l'avion avait décollé, ont déclaré avoir aperçu un reptile se réfugiant sous l'appareil. Ils ont tenté de l'attraper, mais sans succès. M. Erasmus a expliqué avoir cherché le serpent avant d'embarquer ses passagers, mais "malheureusement, il n'était pas là, alors nous avons tous supposé en toute sécurité qu'il avait dû ramper dehors pendant la nuit ou plus tôt ce matin-là, qui était lundi".

Le passager rampant est toujours porté disparu, les techniciens ayant démonté l'avion sans le retrouver !