Si votre portable fait l'une de ces choses étranges, quelqu'un vous espionne

Vous pourriez avoir un virus qui accède à vos informations personnelles, ou quelqu'un aurait pu installer un logiciel espion pour obtenir les données qui l'intéressent, savoir avec qui vous parlez, voir vos photos, messages, etc. Il y a plusieurs signes qui alertent si quelqu'un vous espionne. Découvrez quelques-uns des plus courants !

L'une des premières raisons de soupçonner est de trouver une application que vous ne connaissez pas. Si quelqu'un de votre entourage vous espionne, il l'installerait sur votre téléphone portable. C'est pourquoi, vérifiez régulièrement la liste des applications pour voir si vous trouvez une application suspecte.

Si vous remarquez que votre téléphone portable chauffe beaucoup plus souvent qu'avant, même lorsque vous l'utilisez peu ou que vous ne l'utilisez pas du tout, soyez méfiant car il pourrait y avoir un virus qui en est la cause.

Il se peut que vous découvriez que votre téléphone portable fonctionne plus lentement, se bloque parfois ou ne fonctionne pas de la même manière. Cela est dû au fait qu'un malware (une application dangereuse) s'exécute en arrière-plan, affectant les performances de votre téléphone portable.

Si vous remarquez que la batterie se décharge plus que jamais et qu'il n'y a eu aucun changement récent, comme une mise à jour, cela pourrait être dû au fait que le malware fonctionne en continu. Surtout si le problème apparaît soudainement et non progressivement. Dans ce cas, il est intéressant de découvrir ce qui épuise la batterie, quelles sont les applications qui consomment le plus. Regardez dans les paramètres du téléphone, dans la section Batterie.

Si vous constatez que vos données sont consommées à grande vitesse sans que vous fassiez beaucoup de choses sur Internet, il est possible que quelqu'un vous espionne, car l'augmentation des données pourrait être due à une application d'espionnage. Ceux-ci ont besoin de données pour transmettre l'information au cybercriminel. Il est souhaitable que vous vérifiez fréquemment les données qui sont consommées. Faites-le dans les paramètres du téléphone portable, dans la section réseaux, consommation de données.

Mais peut-être aurez-vous du mal à effectuer ces actions car les cybercriminels peuvent vous empêcher de le faire pour continuer à vous espionner autant que possible. Autre signe d'inquiétude, que votre téléphone portable s'éteigne tout seul, car cela pourrait être dû à une utilisation inhabituelle qui pose des problèmes et qui fait qu'il s'éteint.

Il se peut que vous constatiez que des choses étranges ont été recherchées dans votre historique de navigation. Dans ce cas, il est possible que vous soyez espionné. Il se peut qu'une personne proche de vous ait consulté Internet pour télécharger un logiciel espion ou en savoir plus sur la façon de vous espionner. La même chose si vous rencontrez des messages étranges ou quelque chose qui vous fait douter.

Si l'une de ces choses vous arrive, ou plusieurs, vous pourriez avoir un problème avec votre téléphone portable. Cependant, vous devriez vous demander si ce qui se passe est en réalité dû à un virus ou si quelqu'un contrôle votre téléphone portable pour accéder à vos données, à votre argent ou pour vous nuire d'une manière ou d'une autre.

Pour éviter que l'on vous espionne, il est préférable de garder votre téléphone portable bien à jour, de ne télécharger des applications que depuis les magasins officiels de votre téléphone et si vous soupçonnez l'une d'entre elles, ne la téléchargez pas. Il ne serait pas de trop d'avoir un antivirus ou un programme de sécurité fiable. De plus, il est essentiel de vérifier si l'une des choses étranges que nous avons mentionnées se produit, car n'importe qui pourrait vous espionner, même quelqu'un que vous connaissez.