Il y a des gens qui disent que la saveur vanille provient de la queue du castor. Eh bien : c'est plus compliqué que ça...

"Oui : vous avez mangé de la vanille faite à partir de la queue d'un castor". Vous avez déjà lu cela des centaines de fois sur les réseaux sociaux et des sites Web. Vrai ou faux ? Voici comment est vraiment fabriquée la saveur vanille.

Quel est le rapport entre l'anus du castor et la vanille ? Avec les gousses de vanille, rien du tout. Cependant, si nous parlons de la "saveur vanille"... les choses changent. Comme l'expliquait dans le magazine Vice l'historienne du goût Nadia Berenstein, pendant les années 60 et 70, les fabricants d'aliments américains ont commencé à utiliser de très petites quantités de castoréum pour améliorer les saveurs artificielles de vanille, fraise et framboise.

Voilà le lien : le castoréum est une substance huileuse sécrétée par les castors avec des glandes situées entre l'anus et la queue. Les castors l'utilisent pour se toiletter, mais depuis la nuit des temps (en raison de son arôme sucré et parfois musqué), il a été utilisé comme une substance en parfumerie, médecine et alimentation.

Alors, c'est vrai que la saveur vanille provient de l'anus du castor ? Disons, pour l'instant, que ce n'est pas faux. Et, en effet, aujourd'hui, la FDA américaine continue d'accepter cette substance comme additif alimentaire. Cependant, il est vrai que ces mêmes fabricants américains se sont rapidement rendu compte que l'utilisation du castoréum était un goulot d'étranglement énorme.

Il n'y a pas assez de castors pour toute cette vanille. Déjà, pour commencer, il n'y a pas assez de vanille pour toute cette vanille. Dès les années 60, les producteurs ont réalisé que la demande pour des choses au goût de vanille allait dépasser la production mondiale de gousses de vanille. Ils se sont donc mis à développer des façons de créer artificiellement cette saveur (comme pour la fraise et la framboise).

L'histoire est simple : comme pour les médicaments, il est toujours préférable d'avoir un composé standardisé (et facile à fabriquer) à l'échelle industrielle. La saveur des plantes dépend de nombreux facteurs environnementaux et en dépendre est généralement une mauvaise idée.

Pendant les années 60 et 70, de nombreux fabricants de saveurs vanille ont eu recours au castoréum pour arrondir leurs arômes, mais ils ont été confrontés au même problème. Il n'existait pas de circuit commercial à grande échelle pour les "anus de castor". En fait, à cette époque, les fermes à castors qui avaient prospéré jusqu'à la première moitié du siècle étaient en déclin. La fausse fourrure avait ruiné ces éleveurs.

"Que faisons-nous ?", se sont demandés les fabricants. Remplacer la vanille et remplacer les castors. La clé était de trouver un moyen de produire de la vanilline (le composé clé de la saveur). Et ils ont réussi. Aujourd'hui, moins de 0,3 % de la vanilline utilisée pour donner de la saveur aux aliments provient réellement des gousses de vanille. Et, bien sûr, pratiquement aucune saveur vanille ne vient de l'anus du castor.

D'après ce que nous savons, la grande majorité de la vanilline actuelle est synthétisée à partir du guaiacol, un composé naturel qui peut être extrait des gaïacs, des langoustes du désert et du traitement du charbon de houille. Autrement dit, dans des endroits très étranges, certes, mais malheureusement pas dans l'anus d'un castor.