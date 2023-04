Que se passe-t-il dans notre corps lorsque l'on boit seulement de l'eau gazeuse ?

Boire constamment de l'eau gazeuse entraîne diverses conséquences pour l'organisme, certaines positives et d'autres négatives, qu'il est important de connaître.

L'eau représente 60% du poids du corps et ce pourcentage élevé témoigne de l'importance cruciale de cet élément pour la santé de notre organisme. Rester hydraté en buvant suffisamment d'eau chaque jour est essentiel pour assurer le bon fonctionnement de diverses fonctions, telles que la digestion et le maintien de la température corporelle.

Cependant, toutes les eaux ne sont pas identiques et les connaître peut aider à choisir celle qui nous convient le mieux. La distinction principale se fait entre l'eau plate et l'eau gazeuse. Ceux qui ont du mal à boire la quantité minimale d'eau quotidienne ont souvent tendance à opter pour l'eau gazeuse, qu'ils perçoivent comme plus agréable, mais ce n'est pas forcément la meilleure option à long terme.

L'eau plate provient naturellement des sources et ne subit aucun traitement. Pour obtenir de l'eau gazeuse, on ajoute artificiellement du dioxyde de carbone à l'eau plate, ce qui crée les bulles caractéristiques.

Boire de l'eau gazeuse procure une sensation de fraîcheur et de plaisir immédiat en bouche, c'est pourquoi elle est plus souvent choisie en été ou lorsque l'on ressent le besoin de se désaltérer davantage.

Le dioxyde de carbone en soi n'est pas nocif pour l'organisme et il est donc incorrect de prétendre que boire de l'eau gazeuse est mauvais pour la santé. Au contraire, elle aurait plusieurs effets positifs. Le premier est qu'elle facilite la digestion. Les bulles, c'est-à-dire le dioxyde de carbone, stimulent la production de sucs gastriques, facilitant et accélérant ainsi le vidage gastrique.

L'eau gazeuse augmenterait également la sensation de satiété. Surtout si elle est bue avant les repas, elle réduit sensiblement la faim car le dioxyde de carbone remplit une partie de l'estomac.

Enfin, l'eau gazeuse est particulièrement riche en minéraux tels que le magnésium, le calcium, le potassium et le sodium.

Bien que le dioxyde de carbone ne soit pas nuisible en soi, la consommation excessive d'eau gazeuse peut entraîner certains problèmes. Le premier est le gonflement abdominal, parfois accompagné de douleurs et de dilatation gastrique.

Les bulles peuvent en effet provoquer la dilatation des parois gastriques. Cet effet est nocif pour tout le monde, mais surtout pour ceux qui souffrent de reflux gastro-œsophagien, dont les symptômes pourraient s'aggraver.

D'autres pathologies ne sont pas non plus compatibles avec la consommation d'eau gazeuse. Les personnes souffrant d'ulcères et de gastrite devraient éviter de la boire pour ne pas risquer d'aggraver leurs symptômes.

Enfin, boire de l'eau gazeuse à long terme peut endommager l'émail des dents, toujours à cause de l'action du dioxyde de carbone qu'elle contient.

Outre la présence de dioxyde de carbone qui caractérise l'eau gazeuse,

les eaux sont également distinguées par la valeur du résidu sec, qui indique la concentration de sels minéraux et d'oligo-éléments présents dans un litre d'eau.

Pour le déterminer, le résidu laissé par un litre d'eau minérale évaporée à 180° est analysé.

En fonction de cette classification, les eaux sont divisées en différentes catégories :

Les eaux peu minéralisées : ces eaux contiennent jusqu'à 50 milligrammes de résidu sec et sont considérées comme légères. Elles favorisent la diurèse et l'élimination de petits calculs rénaux.

Les eaux oligominérales : ces eaux sont pauvres en sels minéraux, en particulier en sodium, qui sont présents en quantités variables de 51 à 500 milligrammes par litre. Cette caractéristique les rend parfaites pour être bues quotidiennement à table, et c'est pourquoi elles sont les plus courantes. De plus, elles stimulent et améliorent la diurèse. Elles sont particulièrement recommandées pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale chronique, de rétention d'eau et pour ceux qui suivent des régimes pauvres en sodium. Elles sont également idéales pour être bues par les jeunes enfants et pour être ajoutées au lait en poudre, car elles n'altèrent pas la valeur des composants nutritifs de cet aliment précieux pour la croissance des nourrissons.

Les eaux moyennement minéralisées : ces eaux contiennent de 501 à 1 500 milligrammes de résidu sec par litre, et la présence de sels minéraux y est donc plus élevée.

Les eaux riches en sels minéraux : ces eaux contiennent plus de 1 500 milligrammes de résidu sec par litre. Étant très riches en sels, elles sont souvent utilisées à des fins curatives et seulement sur recommandation médicale. Leur capacité élevée à réintégrer les liquides et les minéraux perdus par la transpiration les rend également particulièrement adaptées aux athlètes, pendant l'activité physique ou pendant les mois les plus chauds.

En fonction de la quantité de sels minéraux, les eaux sont également classées en eaux bicarbonatées (calcium > 600 mg/l), sulfatées (sulfates > 200 mg/l), chlorurées (chlorure > 200 mg/l), calciques (calcium > 150 mg/l), magnésiennes (magnésium > 50 mg/l), fluorées (fluor > 1 mg/l), ferrugineuses (fer > 1 mg/l), sodiques (sodium > 200 mg/l) et hyposodiques (sodium < 20 mg/l).

En conclusion, bien que l'eau gazeuse puisse être bénéfique pour votre corps, il est important de la consommer avec modération et de considérer les autres types d'eau disponibles pour répondre aux besoins de votre corps.