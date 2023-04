Avez-vous déjà vu la surface d'une fraise au microscope ? Attention à votre estomac !

Si vous allez manger une fraise, assurez-vous qu'elle a été correctement nettoyée avant de la consommer. Le conseil peut sembler être une blague, mais ce n'est pas le cas.

Des vidéos de la surface d'une fraise réalisées avec un microscope optique montrent la présence de microorganismes vivants, tels que des acariens. Des analyses plus approfondies indiquent même l'existence possible de bactéries provoquant des diarrhées.

Ce petit "écosystème", comprenant de petits insectes vivant à la surface de la fraise, fait le buzz sur les réseaux sociaux du monde entier. Sur Twitter, une vidéo sous-titrée en arabe a déjà été vue 2,7 millions de fois. Bien que son origine soit inconnue, d'autres travaux ont déjà révélé les créatures qui y vivent, comme le travail de la chaîne YouTube Super Up Close, qui a trouvé une minuscule fourmi sur le fruit.

Dans la vidéo tweetée et partagée des centaines de fois, on peut voir un type d'acarien minuscule qui vit sur les fraises et qui "pond" ses œufs dans les nervures des feuilles. Il s'agit très probablement de l'acarien tétranyque (Tetranychus urticae). Selon une étude de l'Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), l'espèce peut être trouvée dans les plantations de fraises au Brésil.

Cependant, l'acarien tétranyque n'est pas le seul qui peut attaquer les fraises. Après tout, d'autres espèces, comme Tetranychus desertorum et Tetranychus ludeni, peuvent également être identifiées. De plus, d'autres types de minuscules insectes peuvent vivre dans les plantations et, éventuellement, être capturés par des analyses avec des microscopes, ou même par les yeux humains, selon l'espèce. C'est le cas du charançon des fruits (Lobiopa insularis), qui envahit et pond ses œufs à l'intérieur de la fraise.

Dans des analyses plus détaillées, des chercheurs de l'Université pontificale catholique de Goiás au Brésil ont réalisé une série d'études sur ce qui se trouvait à la surface des fraises. Deux recherches ont prélevé des échantillons à Goiânia et ont été publiées dans la revue brésilienne d'analyses cliniques (RBAC) en 2021.

Dans la première étude, l'équipe de l'université a emmené au laboratoire des fraises récoltées sur des marchés et dans des supermarchés. Sur les 51 échantillons analysés, 78,4 % (40) ont été testés positifs pour la présence d'entéroparasites, c'est-à-dire des parasites pouvant habiter le système gastro-intestinal, tels que des kystes de protozoaires et des œufs de nématodes. Pour citer quelques espèces, des amibes telles que Entamoeba coli et Entamoeba histolytica, et des vers ronds (Ascaris lumbricoides) ont été trouvés.

Un autre groupe de chercheurs de la même université de Goiás a étudié les bactéries présentes à la surface de la fraise et, encore une fois, les découvertes sont surprenantes. Cette recherche a détecté la présence de la bactérie Escherichia coli, connue pour provoquer des diarrhées, dans 5,9 % des 51 échantillons analysés.

"Durant la manipulation, de la plantation à la récolte, l'emballage, le transport et la distribution à différents points de vente, jusqu'à ce qu'il arrive chez les consommateurs, la fraise peut être exposée à divers types de contamination, que ce soit par des virus, des bactéries, des champignons et/ou des parasites", soulignent les chercheurs de la PUC Goiás.

"Ainsi, la consommation de fraises fraîches peut représenter une source de microorganismes pathogènes, et lorsque cet aliment n'est pas correctement nettoyé, cela peut entraîner des maladies d'origine alimentaire (DTAs)", concluent les scientifiques. Moralité : nettoyez systématiquement vos fraises en les passant sous l'eau. Cela vous garantira de pouvoir profiter de ces goûteux fruits de saison sans risquer de tomber malade !