WhatsApp encourage tous ses utilisateurs à effectuer un changement simple dans les paramètres et ne pas écouter ce conseil peut coûter cher

WhatsApp avertit ses utilisateurs de vérifier leurs paramètres et d'effectuer un changement très simple - voici ce que vous devez faire aujourd'hui. Partagez cette information avec vos amis !

Attention à tous les utilisateurs de WhatsApp : une arnaque très convaincante refait surface ! Les fans de l'application de messagerie sont de nouveau ciblés par le redoutable "texto à six chiffres". Cette escroquerie n'est pas nouvelle, les pirates l'ayant déjà utilisée par le passé pour tenter d'accéder aux appareils et aux données personnelles stockées sur ceux-ci. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette menace auparavant, il est facile de comprendre comment les gens se font berner.

L'arnaque commence lorsque vous recevez un message d'un ami réel semblant entamer une conversation normale avec vous. En même temps, un code à six chiffres apparaît soudainement sur votre appareil. À ce moment-là, l'ami dira que le code a été envoyé par erreur sur votre appareil et vous demandera de le lui transmettre.

Si cela vous arrive, arrêtez et mettez fin à la conversation immédiatement. Il est presque certain que l'ami qui vous envoie le message a déjà été piraté et que vous serez le prochain si vous transmettez le code. L'arnaque fonctionne car WhatsApp ne permet pas à un nouvel appareil d'accéder à un compte sans vérification via ce code à six chiffres généré aléatoirement. Ce sont ces numéros dont les pirates ont besoin pour accéder à votre compte WhatsApp.

Dès que vous leur envoyez le code, WhatsApp pense qu'il s'agit d'une tentative légitime de connexion à votre compte et active la discussion sur le smartphone des pirates. Pour vos contacts, les escrocs en ligne sont désormais vous et peuvent continuer à envoyer des textos dans vos conversations WhatsApp ou dans les discussions de groupe.

En utilisant cette méthode, les criminels pourraient également cibler vos amis et votre famille en leur demandant de l'argent via des liens Paypal. Les utilisateurs se retrouvent souvent bloqués de leur propre compte WhatsApp pendant des heures, ce qui rend difficile de prévenir les personnes ciblées.

Voici les conseils essentiels que tous les utilisateurs de WhatsApp devraient connaître pour éviter de devenir victime de cette attaque. Que devez-vous faire

Activez la vérification en deux étapes pour ajouter une couche de protection supplémentaire à votre compte : Appuyez sur Paramètres > Compte > Vérification en deux étapes > Activer.

Rendez votre photo de profil visible uniquement par vos contacts. Appuyez sur Paramètres > Compte > Confidentialité > Photo de profil > puis changez pour Mes contacts.

PENSEZ. APPELEZ. Si un membre de la famille ou un ami fait une demande inhabituelle sur WhatsApp, appelez toujours la personne pour confirmer son identité.

Ne partagez jamais le code d'activation de votre compte (c'est-à-dire le code à 6 chiffres que vous recevez par SMS)

Vous pouvez signaler les messages indésirables ou bloquer un expéditeur dans WhatsApp. Appuyez et maintenez sur la bulle de message, sélectionnez " Signaler " puis suivez les instructions.

La principale raison de cacher votre visage est sans doute la redoutable arnaque "l'ami dans le besoin". Dans ce cas, le pirate se fait passer pour un proche et demande un transfert d'argent en prétextant avoir perdu ou s'être fait voler son téléphone et son portefeuille.

