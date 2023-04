Ces momies mexicaines anciennes pourraient infecter les humains

Une exposition de momies au Mexique pourrait présenter un risque de santé surprenant pour les humains. Découvrez pourquoi les archéologues tirent la sonnette d'alarme.

Des experts mettent en garde contre un risque potentiel pour la santé humaine après la découverte de champignons sur des momies exposées au Mexique.

Ces momies ont déjà voyagé aux États-Unis et étaient récemment présentées lors d'une foire touristique à Mexico.

L'Institut national d'anthropologie et d'histoire tire la sonnette d'alarme.

Il y a un groupe de momies au Mexique que vous ne voudrez peut-être pas voir. Bien qu'elles soient exposées à Mexico et qu'elles voyagent régulièrement à travers le pays, tout le monde ne les considère pas comme sûres. Contrairement aux films, ces momies ne risquent pas de revenir à la vie. Le problème ici, c'est la présence inattendue de champignons.

L'Institut national d'anthropologie et d'histoire du Mexique s'inquiète de l'apparition de champignons sur l'exposition itinérante et de la manière dont les momies sont manipulées et présentées au public. Connues sous le nom de "Momies de Guanajuato", l'exposition a fait une apparition aux États-Unis en 2009. Cependant, c'est une récente exposition à Mexico, présentant six momies dans des vitrines, qui a poussé l'institut à alerter le public, surtout qu'ils ne savent pas à quel point ces vitrines sont hermétiques.

"Le fait qu'elles soient encore exposées sans protection pour le public contre les risques biologiques est encore plus inquiétant", a déclaré l'institut dans un communiqué, selon l'Associated Press. "D'après certaines photos publiées, au moins un des corps exposés, inspecté par l'institut en novembre 2021, montre des signes de prolifération de colonies de champignons."

Les infections fongiques mortelles causées par des momies ne sont pas courantes, mais elles ne sont pas non plus inédites. IFL Science rapporte que 10 des 12 scientifiques présents à l'ouverture du tombeau du roi Casimir IV en Pologne en 1970 sont décédés quelques semaines après l'événement, probablement à cause de champignons. Et ce n'est pas le seul exemple.

Les momies mexicaines n'ont jamais été destinées à être des exemples de momification. Les experts estiment que les corps du 19e ou 20e siècle ont été momifiés involontairement, peut-être à cause de l'environnement riche en minéraux, d'un caveau funéraire souterrain hermétique et sec, ou d'une autre cause environnementale. Certaines momies ont encore des cheveux, de la peau et même des vêtements conservés, mais il n'y a pas de traces d'embaumement ou d'autres produits de momification courants.

Les momies font partie de la culture mexicaine depuis les années 1860. Lorsque les familles des défunts ne pouvaient plus payer les frais funéraires, les corps étaient destinés à être exhumés. Au lieu de trouver des os poussiéreux, les ouvriers ont découvert des corps entiers et intacts. Ces derniers ont été exposés en raison de leur état de conservation et de la possibilité d'attirer des visiteurs payants. Selon National Geographic, les premiers visiteurs se rendaient sous terre pour voir les momies, et depuis 1969, elles sont exposées au musée de Guanajuato, le Museo de las Momias.

Au début des années 1900, la mise en scène et la promotion de l'exposition de momies ont pris un aspect horrifique. Certains corps étaient positionnés avec les bras croisés sur la poitrine et la mâchoire ouverte, donnant l'impression que les momies hurlaient.

Le style d'exposition de ces momies a longtemps suscité des critiques sociales. "Ce sont juste des gens ordinaires qui sont des témoins de l'époque où ils vivaient", explique Gerald Conlogue, professeur émérite en imagerie diagnostique à l'Université Quinnipiac, à National Geographic. "Ils ont parcouru ces rues, ils sont allés au vieux marché. Ils ne devraient pas être une attraction de foire." En février 2022, une initiative a été lancée pour commencer à identifier les momies.

Désormais, les préoccupations sociales sont accompagnées d'inquiétudes sanitaires. "Tout cela devrait être étudié attentivement pour déterminer si ces signes représentent un risque pour le patrimoine culturel", déclare le communiqué de l'institut, "ainsi que pour ceux qui les manipulent et viennent les voir."