Couronnement de Charles III : présence d'Harry, programme, concerts, invités... Tout savoir

Le couronnement de Charles III et de la Reine consort Camila aura lieu le 6 mai 2023 à l'abbaye de Westminster. Les festivités se prolongeront les 7 et 8 au Royaume-Uni pour fêter cet événement historique.

Le roi Charles III et la reine consort Camilla seront couronnés samedi 6 mai 2023 à l'abbaye de Westminster. Mais les 7 et 8 mai seront également des jours de fête. Le dimanche, le peuple britannique est incité à participer à des fêtes de voisinage pour célébrer le couronnement. Le lundi est férié pour l'occasion afin d'inviter les Britanniques à réaliser des actions de bénévolat dans le cadre du projet "Big Help Out".

Les festivités portent un nom de code : "L'Opération Orbe d'Or". Le but de la cérémonie est d'officialiser publiquement le transfert des pouvoirs royaux à Charles III. Cela n'est pas obligatoire dans la monarchie britannique : Edouard VIII a régné sans le moindre couronnement et Charles a automatiquement été nommé Charles III à la mort de sa mère Elizabeth. L'évènement sera plus modeste afin de ne pas revivre la procession interminable d'Elizabeth II et des quelques 16 000 participants présents sur un parcours de 7 kilomètres. Charles et Camilla défileront rapidement à l'abbaye de Westminster avant d'être rejoints par des membres de la famille royale dans une procession menant au palais de Buckingham. Le palais garde le mystère sur la composition des personnes autorisées à apparaître au balcon du célèbre palais.

Une cérémonie allégée

Les médias britanniques estiment que la cérémonie sera modeste et économique en raison de la crise. La procession du roi sera ainsi très courte comparée à celle qu'a vécu Elizabeth II. Selon le Daily Mirror, "le roi est conscient du quotidien difficile des Anglais." Pour rappel, la cérémonie de 1953 avait coûté 1,57 million de livres à l'époque, soit environ 45 millions d'euros aujourd'hui. Celle de 2023 devrait à peine durer une heure. En ce sens, Charles III se détache des codes, Elizabeth II ayant respecté le code des trois heures de cérémonie. La monarchie souhaite dévoiler une image moderne et lucide sur la situation du pays : "le couronnement reflètera également le rôle du monarque aujourd'hui et regardera vers l'avenir bien qu'il soit enraciné dans des traditions anciennes ".

Harry sera-t-il présent au couronnement de son père ?

La réponse définitive sur la présence ou non du couple Harry- Meghan a été donnée le 12 avril. Seul Harry fera le déplacement pour assister au couronnement de son père. Sa femme Meghan et leurs deux enfants resteront aux Etats-Unis pour fêter les quatre ans d'Archie, né à la même date du couronnement. Harry ne devrait pas s'éterniser au Royaume-Uni car sa présence est indiquée seulement pour la cérémonie dans l'abbaye de Westminster. Sa présence éventuelle sur le balcon de Buckingham Palace est donc à écarter.

Les observateurs de la famille royale estiment que l'absence de Meghan s'explique aussi par une volonté de se préserver mentalement et de couper pour de bon les ponts avec la famille royale. Pour rappel, le couple avait accusé les Windsor d'avoir formulé des remarques racistes sur la couleur de peau potentielle de leur premier enfant. Dans une récente autobiographie "Le Suppléant" publié par Fayard, Harry dévoilait les dessous de la famille royale et notamment sa relation tendue avec son frère William.

Qui sont les artistes à l'affiche du concert ?

Le palais royal n'a pas encore levé le mystère sur la programmation de ce concert très attendu au château de Windsor le soir du samedi 6 mai. La BBC sera chargée de sa retransmission. Les spéculations vont donc bon train mais la seule information solide actuelle est d'annoncer que les artistes seront de nommée internationales. Cependant, le palais est en grande difficulté pour convaincre des stars britanniques de venir. Le Daily Mail avance qu'Harry Styles, Elton John et les Spice Girls auraient décliné l'invitation. Ed Sheeran a expliqué au HuffPost qu'il n'avait pas été invité. Pour le jubilé des 70 ans de règne d'Elizabeth II, 250 000 spectateurs étaient présents pour assister à des performances de Diana Ross, Queen ou encore Rod Stewart.

Où suivre en direct les festivités du couronnement de Charles III ?

La BBC diffusera en mondovision les festivités. La plupart des grandes chaînes de télévision basculera leur grille habituelle pour couvrir le couronnement et la procession du roi Charles III. Un live sera évidemment disponible sur Linternaute afin que vous ne ratiez rien de cet évènement historique.

Qui sont les invités au couronnement?

2 000 personnes ont été conviées à la cérémonie. C'est 6000 de moins par rapport à celle d'Elizabeth II où l'abbaye de Westminster avait dû être modifiée en cinq mois pour accueillir 8251 personnes. La famille royale sera quasiment au complet. D'autres figures royales se déplaceront comme le prince Albert de Monaco ou le prince Fumihito pour la famille impériale japonaise. De nombreux chefs d'Etats devraient être de la cérémonie tout comme des personnalités majeures britanniques ainsi que certains membres de l'aristocratie. Un absent de marque est déjà à signaler : il s'agit du président des Etas-Unis Joe Biden. La Maison Blanche n'a pas communiqué de motif mais insiste sur la présence de sa femme Jill pour représenter la première puissance mondiale. La reine consort Camilla a invité la famille de son premier mariage avec Andrew Parker Bowles. Un geste souligné par les suiveurs de la monarchie comme une volonté de démontrer la modernité de la famille royale.

Comment se déroule le couronnement?

La famille royale a dévoilé le 5 avril l'invitation officielle au couronnement de Charles III. Voici le déroulé officiel du couronnement :

La reconnaissance du roi. Le monarque doit se tenir près de la chaire de couronnement, un meuble vieux de 7 siècles. L'archevêque de Canterbury doit alors présenter Charles III et la foule présente crie "God save the King" sous le son des trompettes.

Charles III doit ensuite prêter le serment de faire respecter la loi et l'Eglise d'Angleterre.

L'onction du roi. Sa robe de cérémonie est enlevée. Il s'assied sur la chaise du couronnement alors qu'un drap doré est maintenu au-dessus de lui pour le cacher de la vue. L'archevêque applique sur les mains, la poitrine et la tête du roi une huile sacrée dont la recette est partiellement secrète. Elle contiendrait de l'ambre gris, des fleurs d'orangers, des roses, du jasmin et de la cannelle. Le palais royal indique que celle créée pour Charles ne contiendra pas de dérivés animaux.

L'investiture : Le souverain est présenté avec des objets dont l'Orbe royal, représentant l'autorité religieuse et morale ; le Sceptre, représentant le pouvoir; et le Sceptre du souverain, une tige d'or surmontée d'une colombe émaillée blanche, symbole de justice et de miséricorde. Enfin, l'archevêque place la couronne de Saint-Édouard sur la tête du roi. Un moment délicat pour Charles III qui devra rester droit avec plus de deux kilos de pierres précieuses sur le crâne tout en lisant un texte royal.

L'investiture et l'hommage Le Roi se lève de la chaire du couronnement et s'installe sur le trône. Les invités s'agenouillent devant le monarque pour lui rendre hommage. La Reine consort sera alors ointe de la même manière et couronnée.

Le palais de Buckingham espère que le couronnement sera " l'occasion aux gens de se réunir". Les équipes préparant les trois jours de festivités espèrent que les chiffres de la retransmission ne seront pas ridicules face aux chiffres étourdissant de 1953 et le sacre d'Elizabeth II : 27 millions de Britanniques l'avaient suivi à la télévision alors que le pays comptait 36 millions d'habitants à l'époque.