Couronnement du roi Charles III : horaires, lieux, concerts... Tout savoir sur les célébrations

Les répétitions s'enchaînent à Londres avant le couronnement du roi. Trois jours de festivités sont prévus à partir du 6 mai pour célébrer cet évènement historique avec des temps forts à l'abbaye de Westminster et au palais de Buckingham. Voici le programme de ce week-end royal.

[Mis à jour le 02 mai 2023 à 14h07] Charles III sera couronné, en compagnie de sa reine consort Camilla, le samedi 6 mai 2023 à l'abbaye de Westminster. La cérémonie devrait débuter vers 11h (12h en France), horaire habituel des grandes cérémonies de la monarchie britannique.

Pour faire monter la pression, le palais royal a dévoilé de nouvelles informations sur ce week-end au compte-gouttes. On sait désormais quelles seront les tenues portées par le roi et la reine. Les deux réutiliseront des habits portés par Elizabeth II lors de son couronnement en 1953.

Des centaines de millions de téléspectateurs pourraient bien être derrière leur écran pour suivre cette journée avec le traditionnel défilé du couple royal jusqu'au palais de Buckingham où les proches du roi pourront saluer la foule sur le balcon du célèbre bâtiment. Les tabloïds pronostiquent l'identité des heureux élus à rejoindre le roi dans ce mythique moment après le long feuilleton consacré à la présence d'Harry. Le prince sera bien présent, au contraire de sa femme Meghan qui restera aux États-Unis avec ses deux enfants.

Trois jours pour rendre hommage au roi Charles III

Mais le couronnement ne s'arrêtera pas à cette journée du 6 mai. Le dimanche, un concert sera donné au château de Windsor avec la présence de Katy Perry, Lionel Ritchie et Andrea Bocceli en tête d'affiche. La journée sera aussi consacrée à l'initiative "The Big Lunch" qui incite les Britanniques à se rassembler autour de la "quiche du couronnement". Les principaux lieux emblématiques du pays seront illuminés dans la soirée.

Enfin, le lundi sera consacré au plus de 400 associations parrainé par Charles III. La monarchie britannique a créé cette journée sous le nom de "The Big Help out" pour les mettre en valeur. Une application a été lancée pour se renseigner sur les multiples animations et événements locaux organisés durant cette journée.

Mais toutes ces célébrations ont un coût et le palais a dû revoir à la baisse son budget initial à cause de l'inflation très forte au Royaume-Uni. Résultat : 6 000 invités en moins par rapport au couronnement de sa mère, un temps de cérémonie considérablement réduit, un défilé en calèche royale raccourci, etc. La couronne cherche à montrer sa sobriété, mais la dépense de 100 millions de livres n'est pas goût de tous les sujets de sa Majesté.

Tout savoir sur la cérémonie

A quoi ressemblera la cérémonie ?

Le but de la cérémonie est d'officialiser publiquement le transfert des pouvoirs royaux à Charles III. Cela n'est pas obligatoire dans la monarchie britannique : Edouard VIII a régné sans le moindre couronnement et Charles a automatiquement été nommé Charles III à la mort de sa mère Elizabeth. L'évènement sera plus modeste afin de ne pas revivre la procession interminable de trois heures d'Elizabeth II et des quelques 16 000 participants présents sur un parcours de sept kilomètres. Les médias britanniques estiment que la cérémonie sera modeste et économique en raison de la crise. La procession du roi sera ainsi très courte comparée à celle qu'a vécu Elizabeth II. Selon le Daily Mirror, "le roi est conscient du quotidien difficile des Anglais." Pour rappel, la cérémonie de 1953 avait coûté 1,57 million de livres à l'époque, soit environ 45 millions d'euros aujourd'hui. Celle de 2023 devrait à peine durer une heure. En ce sens, Charles III se détache des codes, Elizabeth II ayant respecté le code des trois heures de cérémonie. La monarchie souhaite dévoiler une image moderne et lucide sur la situation du pays : "le couronnement reflètera également le rôle du monarque aujourd'hui et regardera vers l'avenir bien qu'il soit enraciné dans des traditions anciennes ".

Selon un sondage de Yougov, plus d'un Britannique sur deux estime que le couronnement ne devrait pas être financé par les impôts. Le palais de Buckingham n'a pas publié de budget du couronnement. Les médias locaux s'accordent sur plusieurs dizaines de millions d'euros à minima. Une somme qui ne ravira pas les détracteurs de la monarchie alors que la Grande-Bretagne fait face à une inflation de plus de 10%. L'enquête révèle aussi qu'en Écosse, la moitié du pays ne devrait pas regarder le couronnement dans un pays en quête d'indépendance.

Harry sera-t-il présent au couronnement de son père ?

Côté people, la question autour de la présence du Prince Harry a longtemps occupé le monopole de l'attention des tabloïds. Il sera bien présent à la cérémonie du couronnement, mais le prince Harry devrait être absent de la traditionnelle photo au balcon de Buckingham. La réponse définitive sur la présence ou non du couple Harry-Meghan a été donnée le 12 avril. Seul Harry fera le déplacement pour assister au couronnement de son père. Sa femme Meghan et leurs deux enfants resteront aux Etats-Unis pour fêter les quatre ans d'Archie, né à la même date du couronnement. Harry ne devrait pas s'éterniser au Royaume-Uni car sa présence est indiquée seulement pour la cérémonie dans l'abbaye de Westminster. Sa présence éventuelle sur le balcon de Buckingham Palace est donc à écarter.

Les observateurs de la famille royale estiment que l'absence de Meghan s'explique aussi par une volonté de se préserver mentalement et de couper pour de bon les ponts avec la famille royale. Pour rappel, le couple avait accusé les Windsor d'avoir formulé des remarques racistes sur la couleur de peau potentielle de leur premier enfant. Dans une récente autobiographie, Le Suppléant, publié par Fayard, Harry dévoilait les dessous de la famille royale et notamment sa relation tendue avec son frère William.

Qui sont les artistes à l'affiche du concert ?

Les stars britanniques ne se sont pas bousculées au portillon pour participer à ce concert. Le Daily Mail avançait qu'Harry Styles, Elton John et les Spice Girls auraient décliné l'invitation. Ed Sheeran a expliqué au HuffPost qu'il n'avait pas été invité. La BBC, chargée de la retransmission, a alors révélé la liste des artistes présents au concert prévu le dimanche 7 mai au château de Windsor devant 20 000 personnes.

Les têtes d'affiche sont les Américains Lionel Ritchie et Katy Perry accompagnés de l'Italien Andrea Bocelli. Ses noms ne sont pas dus au hasard car ces trois artistes ont des liens avec Charles. Katy Perry est l'ambassadrice pour l'enfance du British Asian Trust, un groupe de chefs d'entreprises britanniques d'Asie créé par le nouveau roi. Lionel Ritchie a été le premier ambassadeur mondial de l'organisation caritative The Prince's Trust également fondée par Charles III. La production a tout de même prévu quelques artistes locaux comme la chanteuse Freya Ridings, le boys band Take That (mais sans son ex-leader Robbie Williams), le compositeur Alexis Ffrench et le chanteur d'opéra Sir Bryn Terfel. En comparaison, pour le jubilé des 70 ans de règne d'Elizabeth II, 250 000 spectateurs étaient présents pour assister à des performances de Diana Ross, Queen ou encore Rod Stewart.

Où suivre en direct les festivités du couronnement de Charles III ?

La BBC diffusera en mondovision les festivités. La plupart des grandes chaînes de télévision basculera leur grille habituelle pour couvrir le couronnement et la procession du roi Charles III. Un live sera évidemment disponible sur Linternaute afin que vous ne ratiez rien de cet évènement historique.

Qui sont les invités au couronnement?

2 000 personnes ont été conviées à la cérémonie. C'est 6000 de moins par rapport à celle d'Elizabeth II où l'abbaye de Westminster avait dû être modifiée en cinq mois pour accueillir 8251 personnes. La famille royale sera quasiment au complet. D'autres figures royales se déplaceront comme le prince Albert de Monaco ou le prince Fumihito pour la famille impériale japonaise. De nombreux chefs d'Etats comme Emmanuel Macron devraient être de la cérémonie tout comme des personnalités majeures britanniques ainsi que certains membres de l'aristocratie. Les derniers invités confirmés sont les familles royales belge et hollandaise, dont les filles, respectivement la princesse Élisabeth et la princesse Catharina-Amalia, seront présentes en amont du couronnement, le 5 mai.

Un absent de marque est déjà à signaler : il s'agit du président des États-Unis Joe Biden. La Maison Blanche n'a pas communiqué de motif mais insiste sur la présence de sa femme Jill pour représenter la première puissance mondiale. La reine consort Camilla a invité la famille de son premier mariage avec Andrew Parker Bowles. Un geste souligné par les suiveurs de la monarchie comme une volonté de démontrer la modernité de la famille royale. Le palais de Buckingham garde toujours le mystère sur la composition des personnes autorisées à apparaître au balcon du célèbre palais.

La famille royale a dévoilé le 5 avril l'invitation officielle au couronnement de Charles III. Voici le déroulé officiel du couronnement :

La reconnaissance du roi. Le monarque doit se tenir près de la chaire de couronnement, un meuble vieux de 7 siècles. L'archevêque de Canterbury doit alors présenter Charles III et la foule présente crie "God save the King" sous le son des trompettes.

Charles III doit ensuite prêter le serment de faire respecter la loi et l'Eglise d'Angleterre.

L'onction du roi. Sa robe de cérémonie est enlevée. Il s'assied sur la chaise du couronnement alors qu'un drap doré est maintenu au-dessus de lui pour le cacher de la vue. L'archevêque applique sur les mains, la poitrine et la tête du roi une huile sacrée dont la recette est partiellement secrète. Elle contiendrait de l'ambre gris, des fleurs d'orangers, des roses, du jasmin et de la cannelle. Le palais royal indique que celle créée pour Charles ne contiendra pas de dérivés animaux.

L'investiture : Le souverain est présenté avec des objets dont l'Orbe royal, représentant l'autorité religieuse et morale ; le Sceptre, représentant le pouvoir; et le Sceptre du souverain, une tige d'or surmontée d'une colombe émaillée blanche, symbole de justice et de miséricorde. Enfin, l'archevêque place la couronne de Saint-Édouard sur la tête du roi. Un moment délicat pour Charles III qui devra rester droit avec plus de deux kilos de pierres précieuses sur le crâne tout en lisant un texte royal.

L'investiture et l'hommage : le Roi se lève de la chaire du couronnement et s'installe sur le trône. Les invités s'agenouillent devant le monarque pour lui rendre hommage. La Reine consort sera alors ointe de la même manière et couronnée.

Des morceaux de la "Vraie Croix" offerts à Charles III par le pape François

Le pape a choisi son cadeau pour le couronnement de Charles III. Le Times rapporte que cela serait deux petits fragments de la croix sur laquelle aurait été crucifié le Christ. Ils mesurent respectivement 5 et 10 mm de long. Le Vatican atteste de leur authenticité d'être issus de la "Vraie Croix". Jésus aurait été crucifié devant les portes de Jérusalem, il y a plus de 2000 ans. Ses reliques ont été incrustées à une croix en argent : la Croix du Pays de Galles. Cet objet comprend également des lingots recyclés de la Monnaie royale britannique.

Ce cadeau personnel du pape François a été béni par l'archevêque du Pays de Galles, Mgr Andrew John. Ce haut dignitaire religieux s'est réjoui, auprès du Times, de l'offrande papale : "C'est extrêmement important. C'est une chose remarquable que le Roi ait pu trouver la faveur du Vatican et grâce à cette très bonne relation, le Pape François a accepté de faire don de ces petits fragments de la Sainte Croix." La croix sera brandie en tête de la procession à la sortie de l'abbaye de Westminster après le couronnement de Charles III. Ce don est un geste fort alors que l'Église anglicane s'est séparée de la papauté depuis l'excommunication du roi Henry VIII en 1534.

Le palais de Buckingham espère que le couronnement sera "l'occasion aux gens de se réunir". Les équipes préparant les trois jours de festivités espèrent que les chiffres de la retransmission ne seront pas ridicules face aux chiffres étourdissant de 1953 et le sacre d'Elizabeth II : 27 millions de Britanniques l'avaient suivi à la télévision alors que le pays comptait 36 millions d'habitants à l'époque.