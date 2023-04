Voyage en avion 2023 : 3 erreurs que TOUT LE MONDE fait à bord

Il y a des choses que personne ne devrait vraiment faire dans un avion. Et non, on ne parle pas de sortir son téléphone du mode avion... Allez, on parie que vous avez déjà fait ces 3 choses ?

Que le smartphone doit rester en mode avion pendant le vol, tout le monde le sait. Et qu'il est préférable de rester attaché lorsque les lumières clignotent, aussi. Mais il y a encore plus de choses à éviter pendant un vol. Et on est sûr que vous n'y avez même pas pensé... Voici les 3 choses que vous devriez pas faire en avion en 2023 :

Commander du thé ou du café. Une petite boisson rafraîchissante pendant le vol ne peut pas faire de mal - ou peut-être que si ? Tant que ce n'est pas du thé ou du café, vous pouvez savourer votre boisson tranquillement. Mais pourquoi les passagers devraient-ils éviter ces boissons ? Une étude de l'Université de New York déconseille de les consommer pour la raison suivante : l'eau du robinet testée dans certaines compagnies aériennes américaines contenait des bactéries E.coli pathogènes, ce qui laisse penser à un nettoyage insuffisant des réservoirs d'eau. Quoi qu'il en soit : pour être sûr, optez pour des boissons en bouteille.

Utiliser les pochettes de siège et les tablettes. Ça continue (malheureusement) sur une note peu ragoûtante : les pochettes de siège et les tablettes sont certes très pratiques, mais elles sont loin d'être hygiéniques. En effet, les équipes de nettoyage n'ont pas toujours suffisamment de temps pour nettoyer minutieusement chaque table. On ne dira qu'une chose : il y a des passagers qui mettent des couches dans les pochettes de siège ou utilisent la tablette pour poser leurs pieds pendant qu'ils se vernissent les ongles... Astuce : mettez toujours un paquet de lingettes désinfectantes dans votre bagage à main. Ainsi, vous pourrez nettoyer la table vous-même.

Enlever ses chaussures. Pour se sentir vraiment à l'aise dans un avion, les voyageurs fréquents jurent par un coussin de nuque confortable, un masque de sommeil ou une couverture. Et (très important) pas de chaussures ! Sans chaussures aux pieds, on se sent tout de suite comme à la maison. Eh bien, cette impression est trompeuse. Aussi propre que le sol puisse paraître, il ne l'est pas vraiment. Si vous ne voulez pas de bactéries sur vos pieds, vous feriez mieux de garder vos chaussures...