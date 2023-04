Les aéroports commencent à supprimer la limite de 100ml de liquide

Plusieurs aéroports utilisent de nouveaux scanners permettant aux passagers d'emporter des quantités de liquides plus importantes dans leurs bagages à main. Cela pourrait grandement faciliter le transport de souvenirs liquides tels que des boissons.

La limite des 100ml de liquides a été instaurée en 2006 suite au complot terroriste transatlantique visant à introduire des explosifs liquides déguisés en boissons gazeuses sur des vols partant du Royaume-Uni vers les États-Unis et le Canada.

Cependant, une nouvelle technologie pourrait changer la donne et augmenter la quantité de liquide autorisée par contenant à deux litres. En prenant une image 3D des bagages avec des scanners C3, similaires aux IRM, il est désormais possible de différencier les liquides dangereux des liquides inoffensifs. De plus, il n'est plus nécessaire de placer tous les liquides dans un sac plastique séparé.

Si cette évolution majeure dans la sécurité aéroportuaire devrait accélérer le processus, elle permettra également de transporter plus facilement des articles tels que des produits de toilette et de la crème solaire. Mais cela signifie aussi que les bouteilles de vin, de spiritueux et de bière pourront être transportées dans les bagages à main.

L'aéroport de London City, situé à l'est de Londres, rejoint celui de Teesside International dans la liste des aéroports qui testent ce dispositif. L'objectif est de déployer cette technologie dans tous les aéroports britanniques d'ici juin de l'année prochaine.

Si cette technologie est adoptée à l'échelle mondiale (elle est déjà présente dans certains aéroports américains), elle pourrait avoir un impact sur le secteur de la vente de boissons dans les voyages. Les voyageurs pourraient être plus enclins à acheter des bouteilles à leur destination de vacances plutôt que dans les aéroports.

En revanche, cela pourrait être une bonne nouvelle pour les destinations touristiques viticoles à courte distance en avion, car les visiteurs pourraient acheter des bouteilles directement au domaine et les ramener chez eux sans avoir à enregistrer de bagages en soute.