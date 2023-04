Pourquoi vous devriez cuisiner votre riz avec du vinaigre

Bien que la plupart des gens cuisinent leur riz dans de l'eau ordinaire, vous pourriez envisager d'utiliser du vinaigre à la place, car cela pourrait vous donner de meilleurs résultats à la fin.

Le riz existe en 40 000 variétés, dont le riz blanc à long grain, le riz blanc à grain court, le riz brun, le riz sauvage, le jasmin, le riz noir et le riz gluant utilisé pour les sushis. La méthode de cuisson appropriée est une question de préférence et de tradition, tout comme la quantité d'eau ou de sel à utiliser lors de la cuisson à l'eau, à la vapeur ou à l'aide d'un cuiseur à riz. Certains cuisiniers amateurs insistent pour que toutes les variétés de riz soient rincées avant la cuisson pour éliminer l'amidon supplémentaire et obtenir un riz plus moelleux, tandis que d'autres soutiennent que seul le riz blanc à grain long doit être rincé.

Chaque culture a une variété et une méthode de cuisson préférées pour le riz. Les Américains préfèrent le riz blanc ou brun à grain long de Caroline Gold pour des plats populaires comme le "dirty cajun rice". La cuisine indienne et pakistanaise privilégie le riz basmati aromatique, et la cuisine espagnole préfère le riz à grain moyen Bomba ou Valencia (nommé d'après la région espagnole où il est cultivé) utilisé dans la paella. La cuisine italienne apprécie le riz arborio à grain court utilisé dans le risotto.

Remplacer l'eau par différents liquides, comme le lait de coco ou le bouillon de poulet, change la saveur, ajoutant une autre dimension au grain. D'autres types de liquides peuvent être utilisés pour changer la texture sans affecter la saveur. Bien que l'eau du robinet fasse l'affaire, pour un riz léger et moelleux, vous devriez envisager d'ajouter du vinaigre à la casserole.

En effet, si votre riz n'est jamais aussi moelleux que vous le souhaiteriez, ajouter du vinaigre blanc au riz à grain long est l'astuce qu'il vous faut. L'acide agit comme un agent de rinçage, éliminant l'amidon supplémentaire de l'extérieur du grain et empêchant le riz de se figer dans la casserole.

Si vous vous inquiétez du goût, soyez assuré que la quantité de vinaigre ajoutée ne sera pas perceptible. Pour chaque tasse de riz, ajoutez une cuillère à café de vinaigre blanc et deux tasses de liquide dans une casserole moyenne. Sauf indication contraire, le rapport traditionnel d'eau au riz est de deux parties d'eau pour une partie de riz, bien que les cuiseurs à riz nécessitent souvent moins de liquide. Couvrez le riz blanc et baissez le feu lorsque l'eau bout. Une fois que l'eau a été absorbée, égrainez les grains en enlevant les grumeaux à l'aide d'une fourchette et ajustez l'assaisonnement avec du sel kasher, des herbes fraîches ou un autre liquide comme du jus d'agrumes ou de la sauce soja selon votre goût. Bien que moins populaire, le riz peut également être préparé comme des pâtes. Faites bouillir le riz dans beaucoup d'eau et égouttez-le lorsqu'il est cuit à votre convenance.

Ce n'est pas le seul avantage de l'utilisation du vinaigre !

Le vinaigre présente de nombreux bienfaits pour la santé

Outre éviter l'adhérence du riz cuit entre les grains ou à la casserole, l'ajout de vinaigre au riz présente de nombreux avantages pour la santé. Selon une étude de Self Decode, les repas contenant du vinaigre, en particulier ceux à indice glycémique élevé comme le riz, provoquent moins de pics de glycémie après consommation. Le vinaigre agit pour bloquer ou atténuer les capacités des enzymes qui décomposent les glucides [et freinent] l'absorption rapide des glucides sous forme de glucose. Il améliore également la sensibilité à l'insuline, ce qui pourrait en faire un choix efficace pour ralentir l'apparition du diabète.

De plus, le vinaigre peut être utilisé pour tuer les bactéries nocives avant de manger des aliments d'origine douteuse. Bien que les preuves à l'appui de ces allégations ne soient pas concluantes, il est possible que le faible apport calorique du vinaigre aide à perdre du poids et à améliorer la santé cardiaque.

Au lieu de supposer que toutes les bouteilles de vinaigre sont identiques, il est recommandé de vérifier les informations nutritionnelles. Parfois, le sucre peut se faufiler dans le vinaigre en fonction de ce avec quoi il est mélangé. Le vinaigre lui-même n'est pas sans risques non plus. Lorsque vous l'ajoutez au riz, veillez à ne pas en verser trop. Si vous le faites, cela peut causer des problèmes à votre œsophage, provoquer des reflux acides et perturber votre estomac.

Autres façons d'améliorer votre riz

Si vous n'avez pas de vinaigre sous la main, il existe d'autres moyens de donner du peps à votre riz. Si vous voulez le rendre plus moelleux, utilisez une fourchette ou un autre ustensile pour l'égrainer avant de le servir. Cela séparera également les grumeaux de riz. Pour éviter qu'il ne devienne pâteux jusqu'au moment de servir, placez simplement une serviette sur le riz pour absorber la condensation qui s'échappe de la casserole chaude.

Il existe également d'autres moyens d'empêcher le riz de coller. Une passoire est un outil essentiel pour éviter les grumeaux. En faisant couler de l'eau à travers une passoire fine remplie de riz, une grande partie de l'amidon sera éliminée. Outre le vinaigre, du talc peut être ajouté au riz pour le maintenir séparé.

Parfois, l'état de votre riz une fois cuit s'explique par une simple erreur humaine. Une erreur que tout le monde fait en cuisinant le riz ? Ne pas le rincer, ou ne pas utiliser d'eau froide lorsqu'on le fait. Il y a aussi une chance que vous augmentiez trop la chaleur en attendant impatiemment que le dîner soit prêt. Cela peut entraîner des textures intérieures et extérieures différentes et peut-être même des brûlures. Bien que cela nécessite également une certaine patience, laisser reposer le riz ne peut pas être évité, quelle que soit l'envie que vous ayez de le servir. Le riz doit reposer environ 10 minutes sans être dérangé avant d'être prêt à être servi.

Alors, n'hésitez plus et essayez cette astuce tendance pour cuisiner votre riz avec du vinaigre. Vous découvrirez peut-être un nouveau secret pour obtenir un riz moelleux et délicieux, tout en profitant des avantages pour la santé qu'apporte le vinaigre.