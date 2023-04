Selon une psychologue formée à Harvard : Si vous utilisez l'une de ces 9 phrases quotidiennement, "votre relation est plus réussie" que la moyenne

Une communication solide est la clé d'une relation saine et durable. La psychologue de Harvard et auteure, le docteur Cortney Warren, révèle ses conseils.

Toute relation traverse des périodes difficiles. Mais ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous et votre partenaire interagissez régulièrement. Le docteur Cortney S. Warren, est une psychologue certifiée et auteure de "Lâcher prise de votre ex". Elle se spécialise dans les mariages, l'addiction à l'amour et les ruptures, et a suivi sa formation clinique à la Harvard Medical School. Elle a constaté que les couples les plus heureux ne fuient pas les conflits. Ils les abordent en se parlant avec appréciation et respect. Malheureusement, elle a vu beaucoup de mariages se terminer à cause d'une mauvaise communication et d'un refus de changer.

Donc, si vous utilisez l'une de ces phrases avec votre partenaire, votre relation est plus réussie que la plupart des autres :

"J'apprécie tes efforts."

Il est tentant de se focaliser sur ce que l'on n'aime pas chez son partenaire et de le souligner à chaque occasion. Mais il est important de mettre en avant le bon côté de leurs actions. Les couples heureux expriment leur gratitude pour les efforts de l'autre. C'est un excellent moyen de faire en sorte que chacun se sente valorisé.

Phrases similaires :

"J'apprécie que tu travailles dur pour soutenir notre famille."

"Je suis reconnaissant(e) que tu emmènes les enfants à l'école, ça m'aide à avancer le matin."

"Je t'aime bien."

Les couples les plus sains ne s'aiment pas seulement, ils s'apprécient également. Aimer quelqu'un est un sentiment intense d'affection ; aimer bien, c'est voir la personne telle qu'elle est et reconnaître les qualités que l'on apprécie chez elle.

Phrases similaires :

"J'aime que tu sois si passionné(e) par la santé."

"J'aime ton dévouement pour tes passe-temps."

"Aide-moi à mieux comprendre cela."

Nous avons tous des éducations, des vulnérabilités, des valeurs et des croyances différentes qui façonnent notre vision des relations. Si votre partenaire réagit à une situation d'une manière que vous ne comprenez pas, lui dire que vous voulez mieux le connaître est essentiel pour résoudre les conflits et créer des liens plus profonds.

Phrases similaires :

"Je ne sais pas pourquoi cela te bouleverse autant. Aide-moi à comprendre ton point de vue."

"Je veux surmonter cela ensemble, et j'ai besoin de mieux te comprendre pour y arriver."

"Je t'écoute..."

Les désaccords sont inévitables, mais il est important de se soutenir mutuellement en écoutant activement. Vous devez être prêt(e) à suspendre votre désir d'avoir "raison" ou de faire valoir votre point de vue, assez longtemps pour entendre et empathiser avec la perspective de votre partenaire.

Phrases similaires :

"Je vais arrêter de parler maintenant et essayer d'écouter vraiment ton point de vue."

"Je veux entendre ton avis, même si nous ne sommes pas d'accord au final."

"Je suis désolé(e)."

Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, les couples en bonne santé savent que les deux partenaires ont un rôle à jouer dans la situation. Prendre ses responsabilités pour notre rôle dans ces conflits et présenter des excuses sincères est essentiel pour réparer les fissures.

Phrases similaires :

"Je n'ai pas exprimé mes sentiments de manière respectueuse envers toi et je m'en excuse."

"Je n'ai pas aimé ton comportement hier soir, mais je dois aussi m'excuser pour m'être emporté(e)."

"Je te pardonne. Peux-tu me pardonner ?"

Pardonner est difficile. Cela demande de la vulnérabilité, de laisser partir quelque chose qui nous a fait mal et de changer nos sentiments envers notre partenaire. Mais des études ont montré que les couples qui pratiquent le pardon ont plus de chances de vivre des relations plus longues et satisfaisantes.

Phrases similaires :

"Je sais que nous ne pouvons pas changer le passé, alors j'essaie activement de le laisser derrière moi et d'avancer."

"J'ai fait une erreur et j'essaie de me pardonner. J'espère que tu pourras me pardonner aussi."

"Je suis engagé(e) envers toi."

Être en couple est un choix. Rassurer votre partenaire que vous choisissez toujours d'être avec lui/elle et de surmonter les défis aidera à créer un sentiment de sécurité et de stabilité.

Phrases similaires :

"Même quand les temps sont durs, je choisis toujours d'être avec toi."

"Je suis là et je veux que ça fonctionne avec toi. Nous sommes une équipe."

"Amusons-nous un peu !"

Si vous pouvez trouver de l'humour (ou taquiner gentiment l'autre) pendant les moments tendus, votre relation pourrait être plus solide que vous ne le pensez. Les couples les plus heureux parviennent à briser la tension et à réajuster l'ambiance en trouvant de la place pour un sourire authentique, des plaisanteries légères ou une blague.

Phrases similaires :

"On devrait prendre l'air. Tu veux faire quelque chose d'amusant aujourd'hui ?"

"Je sais que je suis parfois difficile. Faisons une pause sur les sujets difficiles et regardons une comédie."

"Je t'aime."

Celle-ci est simple mais toujours bonne à rappeler. Exprimer verbalement votre amour romantique l'un pour l'autre maintient la relation en vie. Et quand vous le dites, assurez-vous de le penser sincèrement :)