Le FBI met en garde contre les bornes de recharge publiques de smartphone

Le FBI tire la sonnette d'alarme à propos du "juice jacking", un stratagème utilisé par les pirates pour infecter vos smartphones et autres appareils via les bornes de recharge publiques.

L'agence de sécurité recommande d'éviter ces bornes dans les centres commerciaux et les aéroports, et d'utiliser plutôt vos propres câbles USB et chargeurs.

Le FBI a récemment prévenu les consommateurs du monde entier des risques liés à l'utilisation des stations de recharge publiques gratuites. Les escrocs peuvent en effet détourner ces bornes pour y introduire des logiciels malveillants, qui permettent ensuite aux pirates d'accéder à vos téléphones, tablettes ou ordinateurs.

"Évitez d'utiliser les stations de recharge gratuites dans les aéroports, les hôtels ou les centres commerciaux", a tweeté le bureau du FBI de Denver. "Les escrocs ont trouvé des moyens d'utiliser les ports USB publics pour introduire des logiciels malveillants et de surveillance sur les appareils. Apportez votre propre chargeur et câble USB et utilisez une prise électrique à la place."

Le FBI donne des conseils similaires sur son site web pour éviter les bornes de recharge publiques. Le bulletin ne faisait pas référence à des cas récents de préjudice aux consommateurs causés par le juice jacking. Le bureau de Denver du FBI a précisé que le message était à titre informatif et qu'aucun cas spécifique ne l'avait motivé.

La Federal Communications Commission (FCC) américaine met également en garde contre le "juice jacking" depuis 2021. Les appareils des consommateurs dont les câbles USB ont été compromis peuvent être détournés grâce à des logiciels qui peuvent ensuite subtiliser les noms d'utilisateur et les mots de passe, a prévenu la FCC à l'époque. La commission a conseillé aux consommateurs d'éviter ces stations publiques.