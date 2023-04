5 fois plus riche qu'Elon Musk et Bill Gates réunis, la famille royale saoudienne mène une vie si luxueuse que même les milliardaires ne peuvent l'imaginer

Leur mégayacht possède une œuvre d'art à 450 millions de dollars, ils conduisent des supercars plaquées or et leurs palais comptent des milliers de pièces.

La Maison des Saoud dirige l'Arabie saoudite depuis sa création en 1932. La famille royale saoudienne s'est imposée comme l'une des familles les plus riches et les plus puissantes du monde. Leur style de vie somptueux témoigne de leur richesse et de leur pouvoir. Alors, à quoi ressemble la vie de ces riches hors du commun?

La Maison des Saoud compte 15 000 membres, mais seuls 2 000 d'entre eux détiennent la majorité de la richesse, estimée à environ 1,4 billion de dollars. Pour remettre les choses en perspective, la Maison des Saoud est seize fois plus riche que la famille royale britannique, estimée à 88 milliards de dollars. A tel point qu'un membre de la famille royale saoudienne a un jour acheté des sièges individuels pour chacun de ses 80 faucons dans un avion. Oui, cela signifie pratiquement réserver tout un vol par amour pour la fauconnerie, un sport populaire parmi l'élite du Moyen-Orient.

80 faucons dans un vol ! © DR

Le membre le plus riche de la famille est actuellement Alwaleed bin Talal Al Saud (photo), avec une fortune estimée à près de 20 milliards de dollars. Le roi d'Arabie saoudite, Salman bin Abdulaziz Al Saud, et le prince héritier, Mohammed bin Salman, sont extrêmement riches, bien que leur fortune ne soit pas divulguée. Beaucoup spéculent que le dirigeant de facto MBS pourrait valoir environ 25 milliards de dollars.

Le Prince Alwaleed bin Talal Al Saud et Bill Gates © DR

Des palais, châteaux et demeures somptueuses à travers le monde

Le magnifique palais Al Yamamah sert de résidence et de bureau officiel au roi d'Arabie saoudite. Mais la riche Maison des Saoud possède plusieurs demeures remarquables dans le monde entier. Le palais Al Yamamah, construit en 1983 à Riyad, s'étend sur 4 millions de pieds carrés. Il est conçu dans le style local Najdi et comprend des sols en marbre italien et des plafonds et panneaux muraux finement sculptés.

Le palais compte un impressionnant millier de pièces et des équipements inégalés tels qu'un cinéma, une mosquée, une piste de bowling et plusieurs piscines.

Le Palace Al Awja © DR

Des œuvres d'art inestimables dignes de leurs homologues qataris

La famille royale saoudienne est passionnée d'art, tout comme la famille royale qatarie. Parmi leurs acquisitions figurent le tableau "Salvator Mundi" de Léonard de Vinci, acheté pour 450 millions de dollars, et "Les Femmes d'Alger" de Pablo Picasso, acheté pour 160 millions de dollars en 2015.

Salvator Mundi © DR

Des yachts de luxe pour des escapades tropicales

Le yacht de 400 millions de dollars du prince Mohammed bin Salman, le Serene, était autrefois l'un des trois plus grands yachts du monde. Le Serene dispose d'une piscine d'eau de mer géante, de deux héliports, d'une salle de neige, de salles de jeux pour enfants et d'une salle d'observation sous-marine. Mohammed bin Salman a conservé son précieux tableau Salvator Mundi, d'une valeur de 450 millions de dollars, à bord de ce luxueux yacht.

Le yacht Serene valant plus de 400 millions de dollars © DR

Le yacht Prince Abdulaziz, long de 482 pieds, était l'un des plus grands yachts construits au XXIe siècle. Ce yacht de 100 millions de dollars offre des équipements luxueux tels qu'une salle de sport bien équipée, un sauna, un salon de beauté, un cinéma et une piscine. Le navire est également équipé de missiles sol-air et de systèmes de surveillance sous-marins.

Des jets privés princiers

La famille possède une flotte de jets privés, dont le gigantesque Boeing 747-400, transformé en une mini-maison volante avec des aménagements luxueux. L'avion dispose également d'un salon spacieux, de plusieurs chambres et de salles de bains aux accessoires plaqués or.

Le prince Alwaleed bin Talal Al Saud possède un A380 qu'il a transformé en avion privé © DR

Des voitures enveloppées d'or et d'opulence

La famille royale saoudienne possède une flotte de voitures d'une valeur de 22 millions de dollars, dont des Rolls-Royce Phantom Coupé, des Mercedes jeep, des Lamborghini Aventador SuperVeloce et des Bentley, toutes plaquées or.

Voitures plaquées or © DR

Des vacances incroyablement démesurées pour les Saoudiens fortunés

Le prince héritier MBS se détend dans un vaste château français de 300 millions de dollars. Le Château Louis XIV à Louveciennes, en dehors de Paris, fait partie des demeures les plus chères au monde. Ce magnifique château s'étend sur une superficie de 57 ares et comprend dix chambres, une salle de méditation sous-marine, un cinéma privé, un court de squash, deux salles de bal et une boîte de nuit, dignes de son rang éléphantesque.

© DR

Lorsqu'il ne se détend pas dans son château de 300 millions de dollars en France ou sur son yacht de 400 millions de dollars, le jeune leader né en 1985 aime passer des vacances d'un mois dans des lieux exotiques pour plusieurs millions de dollars. Le prince héritier a déjà dépensé 100 millions de dollars pour des vacances de quatre semaines au Maroc.

En 2015, MBS a organisé une fête sur un archipel entier aux Maldives, réunissant plus de 100 danseurs et artistes du monde entier. Le prince héritier saoudien de 29 ans a dépensé 50 millions de dollars pour profiter de toutes les luxueuses offres de l'île privée de Velaa.

Le roi Salman d'Arabie saoudite a également séjourné pendant trois semaines dans le pittoresque sud de la France avec une suite de 1 000 personnes. Il vivait au Château de l'Horizon, où un trône majestueux avait été installé sur le balcon pour que le roi puisse profiter de la vue imprenable.

En résumé, la vie de luxe de la famille royale saoudienne est inimaginable, même pour les milliardaires les plus fortunés. Entre leurs somptueux palais, leur collection d'œuvres d'art, leurs yachts luxueux, leurs jets privés et leurs voitures plaquées or, la richesse et le pouvoir de la famille royale saoudienne sont véritablement époustouflants. Et avec des investissements colossaux et des projets ambitieux dirigés par le prince héritier Mohammed Bin Salman, il semble que leur influence et leur richesse ne feront que continuer à croître dans les années à venir.

Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de la vie extravagante des milliardaires comme Elon Musk et Bill Gates, rappelez-vous que même eux ne peuvent pas rivaliser avec le faste et la grandeur de la vie royale saoudienne. Et si l'on se fie aux projets visionnaires de MBS, nous n'avons encore rien vu !