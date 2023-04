"Si vous payez pour Prime et que l'une de vos commandes arrive en retard...": Une cliente Amazon Prime partage une astuce pour obtenir une réduction sur les articles en retard

En 2022, il y avait un impressionnant total de 168 millions d'abonnés Amazon Prime. L'abonnement annuel standard pour ce service coûte 70 euros par an.

En 2022, on comptait pas moins de 168 millions d'abonnés Amazon Prime. L'abonnement standard annuel pour ce service coûte 70 euros par an, et bien que ce montant soit divisé par deux pour les étudiants, cela rapporte des gains annuels considérables pour le géant de la vente en ligne. Rien qu'en 2021, Amazon aurait engrangé 31,77 milliards de dollars grâce à ses services basés sur abonnement.

Être membre Prime offre un certain nombre d'avantages, comme un accès illimité à une sélection de films, d'émissions de télévision et de contenus originaux sur Prime Video, ainsi que des expéditions accélérées sans frais supplémentaires pour certaines commandes d'articles.

Cette dernière caractéristique est la principale raison pour laquelle de nombreuses personnes qui comptent sur Amazon pour leurs achats sont membres Prime. Cependant, cela ne signifie pas que chaque commande se déroule sans accroc et que les articles peuvent parfois être retardés par rapport à la date de livraison initialement prévue.

C'est ce que Samantha Christopolis (@boujeenbudget) explique sur TikTok. Dans une vidéo virale qui a accumulé plus de 3 millions de vues, Samantha affirme que si la commande d'un membre Prime arrive après la date de livraison initiale, celui-ci pourrait avoir droit à une réduction ou un crédit promotionnel de la part du détaillant.

"OK, petite annonce rapide : si vous payez pour Prime et que l'une de vos commandes arrive plus tard que la date de livraison prévue, contactez le service client, dites-leur que vous payez pour Prime à cause de la livraison rapide, et ils vous donneront soit un crédit promotionnel, soit une sorte de réduction sur cette commande", dit-elle.

Il existe différentes formes de compensation que l'on peut recevoir du géant du shopping en ligne, mais tout commence par contacter le service client, comme le suggère Samantha. Nous vous donnons le lien car la page n'est pas facile à trouver. Selon les expériences des clients précédents, voici ce que l'on peut recevoir : un remboursement complet de l'article et des frais de port, un crédit Amazon de 40 euros après plusieurs retards de livraison, un crédit Amazon de 5 à 10 euros, un mois gratuit d'Amazon Prime et un remboursement de 30 % de la commande.

Sur la page "Contactez-nous" du site d'Amazon (lien ci-dessus), les clients peuvent sélectionner la commande posant problème. Si l'article a déjà été livré, ils peuvent cliquer sur "Arrivé trop tard", ce qui leur permettra de demander un retour ou un remplacement, ou ils peuvent choisir l'option "J'ai besoin d'aide supplémentaire" pour commencer à discuter avec un représentant du service client. Le client peut l'informer du problème qu'il a rencontré avec la livraison et potentiellement recevoir une forme de compensation.

Sur TikTok, les avis sur Prime sont partagés. Certains commentateurs ont remarqué que "Prime n'est plus aussi efficace qu'avant", c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas leurs commandes assez rapidement. D'autres indiquent que l'on peut être livré gratuitement sans avoir besoin de payer chaque année pour Prime : ils suffit de passer des commandes qui atteignent le montant minimum pour bénéficier de la livraison gratuite. "J'ai annulé mon abonnement Prime et je reçois toujours mes articles en même temps", écrivent-ils.