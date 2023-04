Ces soeurs centenaires partagent 4 astuces pour rester mentalement vif en vieillissant. Et ce ne sont pas les mots croisés.

Shirley Hodes, 106 ans, et sa sœur Ruth Sweedler, 103 ans, ne font pas régulièrement des mots croisés, mais toutes deux sont restées vives en vieillissant.

La centenaire Ruth Sweedler a une mémoire impressionnante et peut tenir une bonne conversation sur l'actualité. Sweedler, qui vit dans une maison de retraite au Connecticut, est fière de la manière dont elle a conservé ses facultés : "Je ne parle pas comme une vieille dame." Cela aide probablement qu'elle ne se considère pas comme telle : "Je ne me sens pas vieille", dit Sweedler, qui a eu 103 ans en décembre.

Sa sœur, Shirley Hodes, dont la résidence pour personnes âgées autonomes se trouve à environ 1300 kilomètres en voiture, en Caroline du Nord, partage ce sentiment. "Je ne suis pas si vieille !", dit Hodes, qui a 106 ans. "Je ne me sens pas vieille, c'est la vérité." Elle est toujours enthousiaste à l'idée d'apprendre de nouvelles choses, surtout dans les livres. "Je n'ai jamais fait de mots croisés", dit Hodes, mais "j'ai toujours beaucoup lu. C'est la meilleure chose pour l'esprit."

Les sœurs partagent leurs meilleurs conseils pour rester vif en vieillissant :

Travailler

Sweedler "aimait travailler", dit-elle. Elle était actrice amateur dans des productions théâtrales locales et était "très active" dans diverses organisations religieuse. Lorsque ses deux enfants étaient plus âgés, Hodes a obtenu un emploi à temps plein en tant que paraprofessionnelle et assistante d'enseignant. Elle est restée près de 20 ans et n'a pris sa retraite qu'à l'âge de 70 ans. "J'aimais travailler au lycée", dit-elle.

Un test d'aptitude lui avait dit qu'elle aurait pu être enseignante elle-même. Ça aurait été passionnant. Elle aurait également été ravie d'être journaliste, dit-elle, car "j'ai toujours aimé interviewer les gens." Aujourd'hui, elle utilise ces compétences pour apprendre à connaître les autres résidents de sa résidence.

Si vous avez la chance d'avoir un travail que vous aimez, profitez-en, dit-elle : être passionné par ce que vous faites "est très important". C'est satisfaisant de "tirer pleinement parti de vos talents", dit-elle, et "cela rend la vie tellement plus agréable."

Se connecter

Hodes et Sweedler sont dithyrambiques sur l'importance de la famille et surtout d'une bonne relation de couple : "Il n'y a rien de mieux", déclare Sweedler. "C'est tellement merveilleux d'aimer et d'être aimé." "J'ai eu beaucoup de chance. Mon mari était facile à vivre", dit Hodes. Jusqu'à sa mort, ils ont eu "une relation merveilleuse."

"Les personnes qui vous entourent, les amis, les proches, la famille", ajoute-t-elle, ont un impact considérable sur vous. "C'est ce dont vous vous souviendrez le plus." Bien que le mari de Sweedler soit également décédé, d'autres relations étroites qu'elle a cultivées ont duré des décennies. "J'aime avoir des amis. J'aime les gens." L'ancien président de sa congrégation vient encore lui rendre visite, dit-elle.

La curiosité maintient votre esprit actif et engagé, dit Hodes. "Certaines personnes ne s'intéressent qu'à elles-mêmes", et elle n'est pas comme ça. "J'ai toujours été si intéressée à entendre les histoires et les origines des gens. Ils sont pleins de surprises." "Les gens aiment parler d'eux-mêmes", ajoute-t-elle. "Donnez-leur simplement une chance de s'ouvrir et souvenez-vous de ce qu'ils vous disent."

Apprendre

Sweedler privilégie les divertissements qui la transportent ou lui présentent des idées stimulantes. Plus jeune, elle aimait aller au théâtre avec ses amis. "Nous avons vu des pièces merveilleuses !" De nos jours, dit-elle, "Je ne regarde pas la télévision, sauf pour les actualités." Et "j'adore lire !", dit-elle. "C'est ma passion."

"Les personnes âgées peuvent se replier sur elles-mêmes lorsqu'elles ont des problèmes de santé. Cela peut rendre difficile d'avoir l'esprit ouvert", dit Hodes. Sa soif de connaissance l'a amenée à suivre des cours à l'université locale dès qu'elle a pris sa retraite. Bien qu'elle ait dû s'asseoir au premier rang pour voir et entendre l'enseignant, elle a réussi le cours.

L'art et la littérature ont également élargi ses horizons. "J'ai de merveilleux livres", dit-elle : dernièrement, elle a écouté des livres audio non romanesques sur les éléphants, les Juifs de Salonique et la chanteuse d'opéra américaine Jessye Norman. "C'est très différent de mon contexte", et cela rend le contenu passionnant : "Il y a toujours tellement de choses à apprendre !"

Apprécier

Hodes n'a jamais eu l'occasion d'aller à l'université lorsqu'elle était jeune. C'est l'un de ses rares regrets. Elle et Sweedler étaient les plus jeunes de huit enfants dans un appartement exigu ; leurs parents étaient des immigrants qui devaient se débrouiller pour joindre les deux bouts. "Nous devions être prudents parce que nous étions nombreux", dit-elle.

Pourtant, elle reconnaît que "l'on ne peut pas tout avoir." Et "quand on a les choses importantes dans la vie, il faut s'en rendre compte." "Mon secret ? Je suis une personne chanceuse. Bien que j'aie eu des maladies et des problèmes, je les ai surmontés", dit-elle. "Je suis en bonne santé, je profite de la vie, reconnaissante pour une vie merveilleuse. Cela me soutient et me maintient en forme."

De nos jours, Sweedler ne peut plus voyager. Bien qu'elle ait l'habitude de marcher plusieurs kilomètres chaque jour, sa mobilité est désormais suffisamment limitée pour qu'elle ne puisse pas toujours sortir. Elle aimerait que son corps soit aussi fort que son esprit. Mais elle est reconnaissante pour ce qu'elle a. "Heureusement, je peux encore lire", dit-elle, "et je lis des choses merveilleuses."

Hodes partage cette opinion. Si vous voulez vivre longtemps en bonne forme, "avoir un bon état d'esprit ne fait pas de mal", souligne-t-elle. "Je suis satisfaite. J'ai été bénie."