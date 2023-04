Macron insulté, Biden moqué, des fesses et des mains sales... Trump se lâche

L'ancien président américain a donné une interview à Fox News le 11 avril 2023. Il s'est payé Emmanuel Macron en quelques mots et mots d'oiseaux.

Donald Trump est manifestement aussi à l'aise quand il parle à Fox News qu'avachi sur son canapé en regardant des compétitions de golf. Mardi 11 avril, l'ancien président américain s'est autorisé une sortie qui sera très commentée dans les semaines et mois à venir ; elle ne manquera pas non plus d'alimenter quelques conversation avec le principal intéressé si d'aventure Donald Trump accède à nouveau à la Maison blanche. A Fox News, l'ancien président américain a eu quelques mots sur la position publique d'Emmanuel Macron sur Taiwan. "Macron, qui est un ami, est avec la Chine en train de lui lécher le cul", a-t-il tranquillement déclaré. Et de poursuivre : "Vous avez ce monde de fous, qui explose de partout, et les Etats-Unis n'ont absolument pas leur mot à dire. Je me suis dit 'Okay... La France va en Chine maintenant !"

Dimanche, dans Les Echos, Emmanuel Macron avait appelé l'Europe à rester sur sa propre ligne, indépendante des États-Unis ou de la Chine sur la question de Taïwan : "La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes" sur la question de Taïwan "et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise", avait-il déclaré.

Donald Trump a également eu quelques mots pour Joe Biden, dans une analyse des nouveaux rapports mondiaux qui émerveillera tous les chercheurs en géopolitique : "Regardez en Arabie Saoudite, ce grand peuple qui veut nous aider. Leur leader n'a même pas voulu serrer la main de Joe Biden, il a préféré un check. Vous savez ce que ça veut dire ? 'Ne me sers pas la main, ta main est sale...' C'est tellement insultant".