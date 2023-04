Dérouté, leur avion atterrit à 700km de la destination prévue

Alors qu'ils pensaient atterri à Londres, les passagers d'un vol United Airlines ont finalement débarqué bien loin de la destination prévue, à 700km de là.

Comme si 7 heures de vol et 6000km passés à plus de 10 000 mètres d'altitude n'avaient pas suffi. Les passagers d'un avion reliant Chicago à Londres ont eu la mauvaise surprise, ce mercredi, de voyager bien plus longtemps que prévu à bord du Boeing 767 leur ayant fait traverser l'Atlantique. La route a été prolongée de près de 700km par rapport à la destination prévue. Parti à 7h11 (heure de Paris), l'avion s'est dirigé comme prévu en direction de capitale anglaise, suivant le plan de vol habituel.

L'avion atterrit à Edimbourg au lieu de Londres

En approchant de l'aéroport d'Heathrow où il devait poser l'appareil, le pilote s'adonne à une manœuvre inattendue puisqu'il effectue, dans un même secteur, deux boucles en un peu plus de dix minutes. Une opération généralement pratiquée pour patienter avant d'atterrir. L'avion reprend ensuite la direction initialement prévue et s'approche de la piste, descendant à 220m d'altitude. Mais alors qu'il s'apprêtait à toucher la piste, le pilote a remis les gaz. Les passagers ont ainsi passé une heure de plus en vol.

S'ils comptaient se rendre aux abords de Buckingham Palace, les clients de United Airlines, la compagnie qui opérait le vol, sont finalement arrivés au pied du Scott Monument… à Edimbourg. A Londres, la tempête Noa a entraîné de nombreuses perturbations, notamment à l'aéroport d'Heathrow où les conditions de décollage et d'atterrissage n'étaient pas optimales. D'autres vols ont d'ailleurs été déroutés.

Ainsi, le vol UA938 a repris sa route et effectué 700km supplémentaires pour rallier l'aéroport de la capitale écossaise. L'avion est parvenu à atterrir sans encombre à 16 heures, bien loin de la destination prévue. Alors qu'un trajet retour vers Heathrow avait été programmé peu de temps après, le vol a été annulé en raison des conditions météorologiques, contraignant les passagers à passer la nuit bien loin de la Tamise.