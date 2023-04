À 100 ans, je suis le médecin en exercice le plus âgé du monde - voici 5 choses que je ne fais jamais pour vivre une vie longue et heureuse

Le docteur Howard Tucker pratique la médecine et la neurologie depuis plus de 75 ans. Ce médecin centenaire partage ses meilleurs conseils pour rester heureux, en bonne santé et mentalement vif.

Le docteur Howard Tucker est un neurologue et a été nommé "Médecin en exercice le plus âgé" par le Guinness World Records. Lorsqu'il est né en 1922, l'espérance de vie moyenne aux États-Unis était de 58 ans pour les hommes et de 61 ans pour les femmes. En tant que médecin âgé de 100 ans, ses patients lui demandent souvent des conseils pour rester en bonne santé, heureux et mentalement vifs.

De bons gènes et un peu de chance peuvent lui donner une longueur d'avance, mais voici quelques règles de vie auxquelles il s'est tenu au cours du siècle dernier :

Il ne passe pas ses journées à la retraite.

Il travaille depuis plus de 75 ans et a même été désigné comme le médecin en exercice le plus âgé du monde par le Guinness World Records. Sara, sa femme depuis 65 ans, pratique également la psychanalyse et la psychiatrie à l'âge de 89 ans.

Pendant la pandémie, il a traité des patients pendant cinq ou six jours par semaine. Ensuite, il s'est mis à enseigner à des résidents en médecine jusqu'à trois jours par semaine. (Son hôpital vient de fermer, il effectue donc actuellement des examens médico-légaux en attendant de trouver un autre poste.)

Lorsqu'il ne travaille pas, il aime passer du temps avec ses quatre enfants et dix petits-enfants, jouer à la raquette et regarder les sports de Cleveland. Si vous avez la chance d'avoir une carrière que vous appréciez et êtes encore en mesure de travailler, pensez à retarder votre retraite. Beaucoup de personnes qui prennent leur retraite et deviennent inactives dans leur routine quotidienne courent un risque accru de déclin cognitif.

Il ne se laisse pas aller physiquement.

La natation, le jogging, la randonnée et le ski jusqu'à la fin de ses 80 ans l'ont maintenu en forme et en bonne santé.

Bien qu'il ne fasse plus de ski et ne soit plus aussi actif qu'auparavant, il essaie de faire au moins 4 kilomètres sur son tapis de course à un rythme soutenu la plupart des jours de la semaine. Regarder des films classiques en arrière-plan l'aide à atténuer un peu l'ennui.

Des études ont montré que quelque chose d'aussi simple qu'une promenade de 15 minutes à l'extérieur pourrait réduire votre risque de mortalité prématurée de près de 25%.

Il ne fume pas.

Lorsqu'il était au lycée dans les années 1930, il a dit à son père qu'il voulait commencer à fumer. Son père a répondu : "Ça ne me dérange pas. Mais pourquoi quelqu'un voudrait-il mettre autre chose que de l'air frais dans ses poumons alors que la vie est si courte en soi ?"

Cela a immédiatement ôté le plaisir et l'excitation du tabac pour lui. Il se souvient avoir assisté à des réunions médicales où des médecins, une cigarette à la bouche, disaient aux patients de commencer à fumer parce que cela "couperait leur appétit et calmerait leurs nerfs."

Aujourd'hui, nous savons que la consommation de cigarettes entraîne le cancer, les accidents vasculaires cérébraux, la maladie des artères périphériques, la maladie des artères coronaires et d'autres maladies pulmonaires et cardiovasculaires.

Il ne se restreint pas.

La modération nous permet de vivre pleinement notre vie tout en évitant de trop en faire et d'affecter notre santé sur le long terme. Il lui arrive de prendre un martini et un steak de New York de temps en temps, mais pas tous les jours. Sara est une excellente cuisinière et elle l'aide à maintenir un régime alimentaire sain et varié. Ils mangent une salade à chaque repas et apprécient des légumes verts tels que le bok choy, le brocoli et les choux de Bruxelles.

Le véritable secret de la longévité, c'est qu'il n'y a pas de secrets. Mais nous vivons quotidiennement et ne mourons qu'une fois, alors nous devons profiter au maximum du temps que nous avons.

Il ne laisse pas ses connaissances inutilisées.

Après avoir pratiqué la neurologie pendant plus de sept décennies, il a été témoin de l'évolution de la médecine, des lobotomies aux dernières techniques d'imagerie informatisée. Il aime beaucoup enseigner à ses résidents et étudiants en médecine, et il apprend également beaucoup d'eux.

Il participe également à un documentaire en cours de réalisation sur sa vie. C'est un plaisir pour lui de partager des histoires de sa longue carrière avec la nouvelle génération.