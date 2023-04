L'analyse de centaines d'études rend un verdict final sur l'effet d'un verre de vin rouge sur la santé

Il n'y a rien de tel qu'une découverte scientifique qui valide nos excès les plus sournois. Le vin rouge est-il vraiment bon pour le cœur ? Et on se verse un autre Bordeaux ou pas ?

L'idée qu'un petit verre par jour est bon pour la santé est une croyance qui a tendance à rester gravée dans nos esprits, surtout parce qu'on espère vraiment que c'est vrai, non seulement parce que la plupart des gens veulent vivre longtemps, mais aussi parce qu'on aime bien boire.

Toutefois, comme l'abus d'alcool est mauvais pour la santé (on ne le répètera jamais assez), la théorie du verre par jour peut maintenant être considérée comme une croyance incorrecte. Bien que l'alcool ne soit pas bon pour le corps, il est probablement préférable de ne rien boire du tout. Cependant, il existe des moyens de réduire les risques de maladie si l'on boit avec modération.

Première nouvelle, un verre par jour, même de vin rouge, ne vous fera pas vivre plus longtemps. Une revue systématique publiée cette semaine dans le Journal of the American Medical Association a révélé que "la consommation d'alcool à faible volume n'était pas associée à une protection contre la mortalité toutes causes confondues". Autrement dit, un verre par jour, même de vin rouge, ne vous fera pas vivre plus longtemps.

Cette conclusion repose sur l'analyse de 107 études de cohorte impliquant plus de 4,8 millions de participants et fait partie d'une série d'études qui ont abouti à peu près aux mêmes résultats.

Il y a eu un changement majeur au cours des six ou sept dernières années dans notre façon de penser aux soi-disant bienfaits de la consommation modérée d'alcool pour la santé. Dans les études plus anciennes, datant d'il y a 10 ans ou plus, on pouvait voir, en raison de certaines méthodologies sous-optimales, que des études suggéraient qu'il pourrait y avoir des avantages cardiovasculaires liés à la consommation d'alcool en faible quantité. Au cours des 10 dernières années, cette idée s'estompe. Elle a été réfutée étude après étude car nous sommes maintenant capables de mener des études de meilleure qualité.

Mais qu'en est-il de tous ces bienfaits des polyphénols pour le cœur et des antioxydants et tanins du vin ? "Je ne pense pas qu'il y ait de preuves scientifiques pour étayer cela", dit le professeur Emmanuel Stamatakis du Charles Perkins Centre de la faculté de santé de l'Université de Sydney.

C'est pour cela que le Canada a récemment réduit le nombre de verres standard recommandés par semaine à deux, en raison des preuves croissantes des méfaits de l'alcool, y compris des liens avec certains cancers. "Les directives canadiennes ont été critiquées pour être irréalistes", indique le professeur. "Nous devons reconnaître que l'alcool fait partie intégrante de notre vie sociale. Nous ne parlons pas de diaboliser l'alcool et de prôner l'abstinence. Il ne fait aucun doute que cela aliénerait de nombreuses personnes en termes de message de santé."

L'étude du JAMA a révélé que ceux qui ne buvaient pas vivaient plus longtemps. En accord avec cela, l'étude du JAMA a montré que la consommation d'alcool était associée à "un risque significativement accru de mortalité toutes causes confondues" et que ceux qui ne buvaient pas vivaient plus longtemps. Le risque plus élevé de mortalité apparaissait chez les femmes si la consommation était de deux verres par jour ou plus, tandis que pour les hommes, trois ou quatre verres par jour constituaient le seuil de danger.

Alors, si vous aimez boire mais souhaitez gérer les risques associés à une consommation modérée d'alcool, le professeur Stamatakis conseille de suivre un régime d'abstinence de quatre à cinq jours par semaine. Et lorsque vous vous versez un verre, assurez-vous de ne prendre qu'un ou deux verres, et jamais plus de quatre à la fois.