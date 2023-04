Consommation de café : des chercheurs découvrent de nouveaux effets sur le cerveau

Le café est une boisson incontournable pour beaucoup de gens. Mais saviez-vous que des chercheurs ont découvert des effets surprenants sur notre cerveau liés à cette habitude quotidienne ?

Dans une étude menée par des chercheurs des Cliniques Psychiatriques Universitaires (UPK) de Bâle et de l'Université de Bâle, 20 jeunes et sains participants, consommateurs réguliers de café, ont été étudiés. Pendant deux périodes de dix jours, ils ont pris des comprimés contenant de la caféine ou sans effet actif et ont évité toute autre consommation de caféine.

À la fin de chaque période de dix jours, le volume de la matière grise des participants a été mesuré par des scans cérébraux. De plus, leur qualité de sommeil a été évaluée dans un laboratoire du sommeil.

La matière grise, qui fait partie du système nerveux central et se trouve dans le cerveau et la moelle épinière, est responsable de fonctions essentielles telles que les processus moteurs, la motivation et les performances psychologiques.

Les résultats sont étonnants : la consommation de caféine n'a pas affecté le sommeil, mais elle a eu un impact sur la matière grise. Après dix jours d'abstinence de caféine, le volume de matière grise était plus important que lorsque les participants prenaient des comprimés de caféine. Le changement le plus important a été observé dans la zone du cerveau responsable de la mémoire.

Cependant, après seulement dix jours d'arrêt de la caféine, la matière grise s'est régénérée chez les participants. "Nos résultats ne signifient pas nécessairement que la consommation de caféine a des effets négatifs sur le cerveau", souligne la Dr. Carolin Reichert, co-directrice de l'équipe de recherche de l'UPK Bâle. Mais la consommation quotidienne de caféine semble modifier les performances cognitives, ce qui mérite d'être étudié davantage.

Ces résultats ne signifient pas que le café est fondamentalement nocif pour les humains. En réalité, les personnes qui boivent régulièrement du café ont un risque de mortalité précoce plus faible. Néanmoins, il est recommandé de consommer du café avec modération, surtout pour les personnes souffrant d'hypertension. Alors, prenez votre café, mais avec parcimonie !

Alors, que devriez-vous retenir de cette étude ?

Premièrement, il est important de souligner que le café n'est pas intrinsèquement mauvais pour notre santé. Au contraire, des études antérieures ont montré que la consommation de café peut avoir des effets bénéfiques sur notre santé, comme la réduction du risque de mortalité précoce.

Cependant, cette nouvelle étude montre que la consommation régulière de caféine peut avoir un impact sur la matière grise de notre cerveau, une zone cruciale pour de nombreuses fonctions, dont la mémoire. Bien que les changements observés dans cette étude aient été temporaires et réversibles, cela soulève des questions intéressantes sur les effets à long terme de la consommation de caféine sur notre cerveau.

Les chercheurs ont souligné que ces résultats ne signifient pas que la consommation de caféine a nécessairement des effets négatifs sur notre cerveau. Néanmoins, cela mérite d'être étudié plus en détail pour mieux comprendre comment la caféine peut affecter notre cerveau et nos performances cognitives.

En attendant, il est sage de consommer du café et d'autres sources de caféine avec modération. Les personnes sensibles à la caféine ou souffrant de certaines conditions médicales, comme l'hypertension, devraient être particulièrement prudentes dans leur consommation.

En résumé, savourez votre café du matin, mais gardez à l'esprit que la modération est la clé. Et qui sait, peut-être que de futures recherches nous en apprendront encore plus sur les mystères du café et de la caféine sur notre cerveau !