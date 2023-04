Un simple test de vue régulier pourrait aider à évaluer le risque de démence et de maladie d'Alzheimer

Les dernières avancées de la recherche sur la maladie d'Alzheimer font apparaître de nouvelles pistes. Parmi celles-ci, des tests de vue pourraient permettre de détecter plus tôt les facteurs de risque et prévenir l'apparition de la maladie...

Un test oculaire régulier chez votre ophtalmologue permettra-t-il bientôt de prévenir la maladie d'Alzheimer ? C'est l'une des pistes des dernières recherches sur cette terrible pathologie qui touche 900 000 Français en moyenne, avec 200 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année selon l'INSERM. L'étude de cette maladie, encore incurable, et de ses causes ne fait que commencer mais on sait déjà que les prémices de la maladie se déclarent bien des années avant l'apparition des premiers symptômes. Depuis plusieurs années, des chercheurs s'intéressent notamment au développement de la maladie et à notre oeil et à la rétine. Causées par des dommages à certaines cellules de notre cerveau, la maladie d'Alzheimer mais aussi certaines formes de démence, semblent avoir des effets sur la rétine et notre vision.

Une étude récente du Weill Institute for Neurosciences, une branche de l'Université de Californie San Francisco (UCSF) indique ainsi que les scanners de la rétine peuvent permettre de détecter des changements clés dans les vaisseaux sanguins. Ces changements pourraient fournir un signe précoce de la maladie d'Alzheimer et selon ces mêmes chercheurs, ces résultats pourraient offrir des informations importantes sur la façon dont l'un des gènes déjà étudié pour son importance dans la survenue d'Alzheimer contribue au déclenchement de la maladie.

Le Dr Barsam, chirurgien et associé fondateur d'un célèbre cabinet de chirurgie oculaire à Londres, OCL Vision, a ainsi donné son sentiment au journal anglais The Express. "La maladie d'Alzheimer ne peut pas causer de problèmes visuels ou oculaires, mais comme il y a un niveau élevé de déficience visuelle chez les personnes atteintes de la maladie, la recherche suggère qu'elle pourrait représenter un facteur de risque. Si ces problèmes de vision peuvent être traités et corrigés, cela pourrait contribuer à prévenir la démence", analyse-t-il.

"Cela signifie que toute intervention qui améliore la vision d'un patient, comme une chirurgie de la cataracte ou même des examens oculaires réguliers, pourrait être en mesure de réduire vos chances de développer la maladie. Plus de recherches sont nécessaires dans ce domaine, mais si les preuves deviennent concluantes, cela pourrait représenter un développement significatif dans la compréhension des facteurs de risque d'Alzheimer et de la façon dont il pourrait être prévenu." Il est ainsi recommandé de passer un test de vision a minima tous les deux ans, à fortiori à mesure que l'on vieillit. Peut-être ces tests permettront-ils très prochainement de mieux prévenir la maladie d'Alzheimer et ses effets...