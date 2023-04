Vous avez une intelligence hors du commun si vous repérez la girafe dans cette image !

Saurez-vous repérer la girafe dissimulée dans cette image où se mêlent de nombreux animaux ? Si vous y parvenez en moins de 11 secondes, c'est le signe que vous avez une intelligence au-dessus de la moyenne ! Prêt à relever le défi ?

11 secondes, c'est le temps maximum qu'il vous faut pour repérer la girafe dissimulée dans cette image où figure une centaine d'animaux. Parmi les singes, dinosaures, félins, hippopotames ou éléphants, une girafe se cache dans l'image ci-dessous, réalisée par le site anglais Playbuzz. Ce petit jeu est réalisé pour convenir à tous les âges et peut donc être fait en famille !

Si vous y parvenez en à peine plus de 10 secondes, c'est que vous êtes au-dessus de la moyenne et disposez d'une intelligence particulière pour ce type d'exercices de logique et d'attention. Mais attention, la donne est corsée cette fois car de nombreux animaux sont présents sur cette image !

© Playbuzz

Pour corser l'exercice, sachez que cette image multicolore est justement étudiée pour tromper l'attention. Les couleurs, les positions mélangées des animaux et les tailles différentes sont autant de petits pièges pour votre vue et votre esprit de déduction... Ne soyez donc pas trop dur avec vous-même si vous n'avez pas réussi à trouver la girafe dans le temps imparti de 11 secondes. De manière générale, les casse-têtes sont de très bons exercices pour la mémoire et la réflexion tout en étant une manière ludique et amusante de faire travailler votre cerveau et aiguiser l'intelligence, quel que soit votre âge !

Besoin d'aide ? Voici quelques indices pour vous aider à trouver cette fameuse girafe :

Ne vous fiez pas à la taille : tous les animaux sont présents dans différents formats sur l'image, qui ne représentent pas leur taille réelle. Ainsi, la girafe présente sur l'image n'est pas plus grande que'un félin ou qu'un rapace également présents en nombre.

La girafe est figurée dans un mélange de plusieurs couleurs et est superposée à plusieurs autres animaux.;;

Attention, dernier indice si vous n'êtes toujours pas parvenu à la dénicher : la girafe est présente dans la partie inférieure droite de l'image.

Il est maintenant temps de vous donner la réponse ci-dessous !

© Playbuzz

Avez-vous réussi à battre le chrono de 11 secondes pour ce petit jeu amusant (ou très énervant ?!) ? Commentez votre performance ou défiez vos amis et dites-le nous sur notre page Facebook.