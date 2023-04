L'astuce WhatsApp pour connaître la position d'un contact sans qu'il le sache

Avec cette astuce de l'application, vous pourrez savoir où se trouve votre contact en temps réel sans qu'il le sache. Voici les étapes à suivre.

WhatsApp est l'application de messagerie la plus utilisée non seulement en France, mais dans le monde entier. Depuis son lancement, elle ne cesse d'évoluer pour offrir une meilleure expérience à ses plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs. Aujourd'hui, on vous montre un truc super utile pour votre quotidien. Vous êtes-vous déjà demandé s'il était possible de connaître la position d'un contact WhatsApp sans qu'il vous envoie sa localisation en temps réel ? La réponse est oui, et voici comment faire.

Une méthode simple pour connaître la position d'un contact via WhatsApp sans qu'il vous envoie sa localisation en temps réel consiste à trouver son adresse IP. Pour cela, vous aurez besoin d'un ordinateur sous Windows. Voici les étapes à suivre pour déterminer la localisation de la personne qui vous intéresse sans qu'elle le sache :