Utiliser un bain de bouche après s'être brossé les dents est une erreur. Voici comment l'utiliser correctement.

Vous êtes nombreux à vous rincer la bouche avec un bain de bouche après vous être brossé les dents. Mais vous ne devriez pas le faire. Découvrez pourquoi.

Êtes-vous sûr de savoir comment utiliser correctement votre bain de bouche ? Vous pensez probablement que oui, mais il est fort probable que vous commettiez plusieurs erreurs.

Un bain de bouche est une solution dentaire, que l'on utilise pure ou diluée et que l'on garde en bouche le temps préconisé, afin de nettoyer ou traiter les dents, les gencives, ou les muqueuses buccales. Première erreur : il ne doit pas être rincé. Sinon, tout part dans le lavabo. Or la plupart des gens se rincent la bouche après avoir utilisé leur bain de bouche, ce qui annule tous les effets bénéfiques qu'ils auraient pu en tirer.

Autre précaution à prendre : ne pas utiliser le bain de bouche juste après s'être brossé les dents. Sinon, cela finit par être un gaspillage, car l'un des avantages de l'utilisation du dentifrice lors du brossage est la présence de fluor, qui aide à lutter contre les caries. Or, en utilisant le bain de bouche après le brossage, celui-ci enlève le fluor que le dentifrice a laissé dans la bouche, qui devait protéger les dents.

Mais quelle est la principale fonction du bain de bouche ? Il s'agit précisément d'aider à "prévenir les caries", car il "contient du fluor", un ingrédient qui "réduit la déminéralisation des dents, stimule la minéralisation et aide à protéger l'émail". Un autre avantage est que le bain de bouche atteint des endroits où la brosse ne peut pas, en passant entre les dents.

Alors, comment doit-on utiliser le bain de bouche ? Dans des situations où nous ne nous brossons généralement pas les dents, comme après une collation. Il peut également être utilisé lorsque le brossage a été effectué il y a un certain temps. Il est donc important de maintenir, au moins, un intervalle minimum de 30 minutes entre le brossage et le bain de bouche. Ainsi on peut se brosser les dents juste après le dîner et utiliser le bain de bouche juste avant le coucher. Cela sera beaucoup plus efficace que de faire les deux à la suite.

Enfin, il est important de comprendre que le bain de bouche ne peut pas être considéré comme un substitut de la brosse à dents. En effet, en l'absence d'une action mécanique, il est moins efficace pour éliminer la plaque bactérienne, un film constitué de bactéries et de résidus alimentaires à l'origine des caries.

Enfin, il est recommandé d'éviter de manger ou de boire, au moins, pendant 15 minutes après utilisé le bain de bouche, et d'utiliser la quantité recommandée sur les emballages, qui varie entre 10 et 20 millilitres.