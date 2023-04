Une créature cubique à 24 yeux découverte cachée dans un étang à Hong Kong

Des chercheurs ont prélevé de l'eau d'un étang et ont découvert Tripedalia maipoensis, une nouvelle espèce de méduse cubique aux 24 yeux, selon une étude.

Des scientifiques ont plongé un filet dans un étang verdâtre à Hong Kong et ont découvert une créature cubique aux 24 yeux qui les observait en retour. Ils ont alors identifié une nouvelle espèce.

Les chercheurs ont trouvé la créature cachée dans l'eau saumâtre des bassins à crevettes de la réserve naturelle de Mai Po, selon une étude publiée le 20 mars dans la revue Zoological Studies. Ils sont revenus trois étés de suite et ont continué à trouver ces créatures.

Après analyse, les scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de "méduse boîte", indique l'étude.

Les méduses boîtes sont ainsi nommées en raison de leur corps en forme de cube. Ce groupe de méduses comprend "certaines des créatures marines les plus venimeuses au monde".

La nouvelle espèce, Tripedalia maipoensis, a un corps transparent légèrement teinté de blanc. Mesurant moins d'un centimètre de long, elle possède trois tentacules partant de chaque coin de son corps.

La nouvelle espèce de méduse © Hong Kong Baptist University

Cette méduse a 24 yeux disposés en ensembles de six. Sur chaque côté, la créature a deux yeux plus grands, entourés de quatre yeux plus petits. Deux de ces yeux servent à voir des images, tandis que les quatre autres détectent la lumière, selon un communiqué du 18 avril de l'Université baptiste de Hong Kong.

La méduse Tripedalia maipoensis a des "structures en forme de pédale" à la base de ses tentacules qui agissent comme des "pagaies", permettant à ces méduses boîtes de nager plus rapidement que d'autres types de méduses.

Une photo de 6 des 24 yeux de la méduse. L'abréviation "le" signifie "œil à lentille inférieur", "pe" signifie "œil à fossette", "se" signifie "œil à fente" et "ue" signifie "œil à lentille supérieur". © Sun, et al. (2023)

En nageant, la méduse boîte semble pulser en propulsant son corps vers l'avant, comme le montre une vidéo de l'Université baptiste de Hong Kong.

Les chercheurs ont identifié la méduse Tripedalia maipoensis comme une nouvelle espèce car elle était génétiquement et physiquement distincte des autres méduses boîtes. Ils ont nommé l'animal d'après la région de Mai Po où il a été découvert.

Qiu Jianwen, le chef de l'équipe de recherche, a décrit la région de Mai Po comme "relativement bien étudiée" et a souligné que cette découverte "met en lumière la riche diversité de la vie marine à Hong Kong et même dans toute la Chine", selon le communiqué.

Tripedalia maipoensis est la première espèce de méduse boîte découverte dans les eaux chinoises, précise le communiqué. La réserve naturelle de Mai Po se trouve dans le nord de Hong Kong.