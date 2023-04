Les bouchons des bouteilles ont changé et la raison est inquiétante !

Si vous avez remarqué que le bouchon de votre bouteille en plastique reste attaché à l'emballage, vous n'êtes pas seul. Les bouchons des bouteilles changent et nous vous expliquons pourquoi.

Qui aurait cru qu'un simple bouchon de bouteille pourrait causer autant de soucis ? Nous aimons bien nous rattacher à des choses immuables dans notre quotidien, aussi insignifiantes soient-elles. Jusqu'à ce qu'un jour, pouf, un petit changement bouleverse tout. Les gestes automatiques du quotidien deviennent de nouveaux casse-têtes et ce que nous tenions pour acquis rejoint le tiroir des petites batailles quotidiennes. C'est ce qui a dû se passer dans la tête de plusieurs personnes lorsqu'elles ont découvert, du jour au lendemain, que les bouchons des bouteilles en plastique étaient légèrement différents. De plus en plus d'emballages sont dotés d'une nouvelle sorte de technologie : le bouchon reste attaché à l'emballage lorsqu'il est ouvert.

Ce phénomène ne se produit pas qu'en France. Le "drame des bouchons" se propage dans toute l'Europe. Nous pensons que les choses, parce qu'elles ont été comme ça pendant un certain temps, ne peuvent pas changer. Mais il se trouve que nous avions tort : les bouchons de bouteilles tels que nous les connaissions jusqu'à présent étaient un problème et devaient donc changer.

La Commission européenne estime que seulement dix produits de consommation représentent 70 % - plus d'un tiers - de tous les déchets marins de la planète. Parmi ces dix produits problématiques figurent les bouchons en plastique. Ainsi, en mer Méditerranée par exemple, l'une des mers les plus polluées au monde, les bouchons en plastique représentent 14% des détritus marins ! C'est pourquoi, en 2018, Bruxelles a annoncé qu'elle prendrait une série de mesures visant à contrôler les plastiques à usage unique et, en particulier, à transformer pour toujours la manière dont nous ouvrons et fermons les bouteilles en Europe ; des mesures qui, au début, semblaient lointaines, difficiles à mettre en œuvre et peu crédibles face à la volonté de géants de l'agroalimentaire tels que les marques de boissons gazeuses ou les entreprises laitières. Mais l'Europe a fixé une date butoir inamovible : 2024.

C'est pourquoi il devient de plus en plus courant de trouver des contenants de liquides dans les magasins avec des bouchons qui nous sont étrangers, qui nous semblent inconfortables et que nous ne savons parfois même pas comment ouvrir. Mais ces bouchons ont une fonction : rester attachés au récipient pendant toute leur durée de vie. Cela rend beaucoup plus facile de s'assurer que les deux parties sont recyclées et que le bouchon, une fois séparé de la bouteille, ne se perde pas dans le processus et finisse par être jeté à la mer.

En octobre 2022, Coca-Cola a introduit les nouveaux bouchons sur les bouteilles de la boisson phare, ainsi que sur les bouteilles de Fanta et Sprite. Avec le lancement de cette mesure, la marque a également lancé une campagne pour travailler sur la partie la plus difficile de tout ce changement : convaincre les gens.

Depuis lors, certaines bouteilles portent le message suivant sur le bouchon : "nous sommes unis pour un meilleur recyclage". Le message était le coup clé d'un géant comme Coca-Cola, contraint de faire en sorte que des millions de personnes prennent conscience que le fonctionnement de leur produit vedette a changé pour le mieux.

Quoi qu'il en soit, et quelle que soit sa composition - dans le cas de Coca-Cola, tous les bouchons devront être fixés aux bouteilles à partir de l'année prochaine. En juillet 2024, la réglementation européenne sur les plastiques à usage unique entrera en vigueur et ce qui est maintenant une course entre les fabricants pour trouver le design le plus fonctionnel et le moins choquant pour le consommateur deviendra une obligation.