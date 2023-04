L'astuce pour envoyer des colis lourds sans dépenser plus de 1 euro

Si votre colis pèse plus de 2 kilos, cette astuce peut vous permettre d'économiser près de 90% du coût de transport. Et encore mieux : cela marche aussi pour envoyer des colis en Europe.

Envoyer des colis n'a jamais coûté aussi cher. Quand on regarde les tarifs de la Poste pour un malheureux Colissimo, on peut défaillir. Il en coûte près de 15 euros pour un colis de 5 kilos et plus de 20 pour un colis de 10 kilos. Une somme conséquente que tout le monde ne peut pas forcément débourser.

Alors les Français ont cherché une astuce pour payer leurs envois de colis beaucoup, beaucoup moins cher. Qu'elle est-elle ? Nous avons interrogé Jeanne (son prénom a été modifié) qui nous l'explique : "Pour envoyer un colis d'environ 5 kg, je savais que l'envoi en Colissimo me coûterait une fortune. J'ai trouvé une solution de repli : Vinted. J'ai deux comptes sur la plateforme. Sur mon compte principal, j'ai mis en vente un vêtement de bébé que j'avais sous la main à 1€ en choisissant les frais d'expédition les moins chers. Ensuite je me suis connectée sur mon deuxième compte. Sur celui-ci, j'ai indiqué comme adresse les coordonnées de la personne à qui je voulais envoyer mon colis. Et j'ai et procédé immédiatement à l'achat de l'article mis en vente avec mon premier compte. Je n'avais ensuite plus qu'à repasser sur mon premier compte pour accepter la vente et l'affaire était conclue. Ensuite il m'a suffit d'imprimer le bordereau d'envoi et envoyer mon carton. Alors oui, il est écrit "500 g" sur l'étiquette mais quand on vend souvent sur Vinted, on sait que le poids n'est jamais vérifié dans les relais-colis. Une astuce pas 100% honnête mais bien économique !"

Tous types de colis peuvent ainsi être envoyés par Vinted. Et on peut même utiliser Vinted pour transmettre des colis d'un pays à un autre. Ainsi des espagnols étudiant en Italie utilisent Vinted pour envoyer des produits à leur famille. Ces témoignages ont été diffusés sur TikTok

Evidemment il faut se dépêcher de profiter de cette astuce avant que Vinted ne soit plus attentif au poids des marchandises. Mais pour l'instant, cela fonctionne. Il y a même certains vendeurs de produits sur Vinted qui indiquent dans leur annonce qu'ils ont mis le poids minimum afin que l'acheteur ne soit pas facturé trop cher pour les frais d'expédition et qui en font un argument de vente !