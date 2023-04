Si vous trouvez le chat parmi les pigeons vous faites partie des 12% les meilleurs

La plupart des joueurs y arrivent en 30 secondes. Mais vous n'aurez que 20 secondes pour réussir ce défi !

Résoudre des énigmes peut être à la fois amusant et utile. Les problèmes de résolution mettent en mouvement les cellules du cerveau, leur offrant l'exercice tant nécessaire, et en même temps, trouver une solution et réussir apporte de la joie.

Ajoutez une petite compétition à cela, et quoi de mieux ? Le puzzle visuel ci-dessous circule sur Internet depuis un certain temps et a fait se tirer les cheveux à beaucoup de gens - mais il ne s'agit pas d'une tâche impossible.

Pouvez-vous trouver le chat ? Le défi consiste à regarder l'image de pigeons ci-dessous et à trouver parmi eux quelque chose qui ne devrait pas y être - c'est-à-dire un chat.

Ce qui rend cette tâche apparemment facile plus difficile, c'est que vous n'avez que 20 secondes pour le faire. Sortez un chronomètre et préparez-vous... car voici l'image !

Avez-vous réussi à trouver le petit chat ?

Voici où se cache le chat Pour la plupart des gens, la tâche se révèle trop difficile à cause du temps imparti, car beaucoup disent avoir trouvé le chat - mais seulement après plus de 30 secondes. Cependant, les vrais yeux de lynx peuvent repérer l'animal différent parmi les autres en moins de 20 secondes mentionnées.

Eh bien, ce petit minou se trouvait dans le coin inférieur droit ! Avez-vous réussi à le trouver en moins de 20 secondes, ou le défi était-il trop difficile ?