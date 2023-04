Nous le faisons tous et c'est très dangereux : ne mangez pas ceci si c'est au réfrigérateur depuis plus d'un jour

Laisser des aliments déjà cuits dans le réfrigérateur pour les manger plus tard présente des risques et peut s'avérer très dangereux.

Avec l'inflation, nous avons envie de tirer le meilleur parti de chaque reste de nourriture que nous avons à la maison. Mais lorsqu'il s'agit de manger des plats d'un jour sur l'autre, nous pouvons commettre des erreurs qui peuvent être ennuyeuses pour notre santé. Si c'est cuit et qu'il s'agit de riz, sachez que sa durée de vie est assez courte. Même si cela sent bon et que le goût semble appétissant, il y a une limite à ne pas dépasser.

Le riz non cuit peut en effet contenir des spores d'une bactérie appelée Bacillus cereus qui peuvent survivre lorsque le riz est cuit (même à 100 degrés et au-delà). En multipliant les cycles de réchauffage (on réchauffe, on mange un peu et on remet au frigo jusqu'au prochain réchauffage), les spores peuvent germer et provoquer une intoxication alimentaire. En effet, les spores peuvent se transformer en bactéries qui peuvent causer une gastro-entérite.

Il ne faut jamais perdre de vue ni le nombre de jours passés dans le réfrigérateur par un aliment, ni le nombre de fois que nous l'avons réchauffé. Pour garder des restes au réfrigérateur, il faut que les cycles de chaque aliment soient respectés et que les dates soient bien marquées sur les emballages. Il est important d'utiliser un bon récipient qui permet à la nourriture d'être bien conservée, à l'abri de toute bactérie.

Il est recommandé de ne jamais réchauffer un reste plus d'une seule fois et si possible de le faire le jour de la préparation. Pour conserver les aliments plus longtemps, il est possible de les congeler pour les réchauffer au fur et à mesure que nous en avons besoin. Il vient aussi un moment où il faut dire adieu aux restes. Pour éviter qu'ils ne restent trop longtemps dans le réfrigérateur, le mieux est de cuisiner juste ce qu'il faut pour la famille et éviter de jeter de la nourriture.