Personne ne voit ce que représente vraiment cette photo : et vous, qu'apercevez-vous ?

Deux interprétations majeures se démarquent, mais que montre réellement cette image ?

Il y a régulièrement des photos qui deviennent virales parce qu'elles divisent les opinions. Certains sont absolument sûrs de voir une chose, tandis que d'autres sont convaincus d'en voir une autre.

C'est amusant de se lancer des défis - ainsi que de défier nos yeux et notre cerveau. Chaque fois que nous regardons notre environnement, notre cerveau traite ce que nos yeux voient, mais parfois, nous ne voyons pas ce qui est juste devant nous. C'est à la fois étrange et fascinant en même temps.

Cette image a été partagée sur Facebook et s'est depuis propagée sur Internet - elle ressemble en effet à une illusion d'optique.

La photo montrant un joli paysage enneigé a suscité un grand débat : qu'est-ce qui se trouve au centre de l'image ? Cela perturbe de nombreuses personnes et le débat fait rage.

Au premier coup d'œil, beaucoup voient un homme courant dans la forêt, mais en y regardant de plus près, cela ressemble plutôt à un chien. Alors un chien ou un homme ? Il n'y a pas de consensus sur ce que représente l'image.

"Un homme qui court dans la forêt", écrit l'un. "Un chien et un homme - mais si vous zoomez, on dirait un grand caniche", ajoute un autre. "OMG (Oh mon Dieu, ndlr). J'ai vu un homme courir dans la forêt avec une sorte de capuche d'ours sur la tête - mais ses pieds étaient dans le mauvais sens. Ensuite, j'ai vu un chien", déclare un troisième. Publiez vous aussi vos commentaires sur notre page Facebook en cliquant ici.

"Super illusion ! Au premier coup d'œil, j'ai cru que c'était un homme avec un sac à dos qui courait dans la forêt", conclut le dernier. Et la discussion continue dans les commentaires. La réponse correcte, cependant, est qu'il s'agit d'un chien noir dans la neige, c'est ce qu'a affirmé la personne qui a pris la photo originale.