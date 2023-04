Autrefois, ces mots étaient utilisés quotidiennement en France. Voyez combien vous en comprenez

De nombreux mots utilisés couramment par nos ancêtres ne sont quasiment plus employés de nos jours. Saurez-vous deviner ce qu'ils pouvaient bien désigner ?

L'ancien français était parlé entre le IXe siècle et le milieu du XIVe siècle environ. Il est difficile de donner un chiffre précis pour le nombre de mots en ancien français, car la langue a évolué et s'est développée au fil du temps, et de nombreux mots ont été perdus ou ont changé de forme. Cependant, on estime que l'ancien français comptait plusieurs dizaines de milliers de mots, bien que ce chiffre varie selon les sources et les estimations.

L'ancien français a cessé d'être utilisé à partir du milieu du XIVe siècle, progressivement remplacé par le moyen français, qui est considéré comme une étape intermédiaire entre l'ancien français et le français moderne. Le moyen français était parlé du milieu du XIVe siècle jusqu'à la fin du XVIe siècle, avant d'évoluer en français moderne, la langue que nous connaissons aujourd'hui.

Nous vous proposons aujourd'hui de jouer avec les mots et d'essayer de devenir ce que pouvaient désigner ces mots fréquemment utilisés par le passé et beaucoup moins employés de nos jours. Certains viennent de l'ancien français, d'autres du moyen français et les derniers du français moderne mais sont passés de mode.