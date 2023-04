Buvez un verre d'eau citronnée chaque matin: Voici ce qui arrivera à votre corps

Vous serez sûrement surpris de ce qu'un simple verre d'eau citronnée peut faire pour vous.

Les citrons sont utilisés depuis des millénaires en raison de leurs propriétés extraordinaires. Par exemple, les anciens Égyptiens utilisaient le citron comme médicament contre la fièvre, tandis que les Grecs et les Romains de l'Antiquité l'utilisaient pour éloigner les insectes de leur nourriture. Aujourd'hui nous avons des médicaments pour combattre la fièvre mais le citron peut apporter beaucoup de choses à votre corps, comme de nombreux aliments.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles boire un verre d'eau tiède avec du citron est devenu une tendance santé très populaire.

Renforce le système immunitaire

Ce fruit acide est riche en vitamines C et A, en fer, en acide folique et en bioflavonoïdes, qui renforcent l'effet des vitamines. En ce qui concerne la vitamine C, deux tiers de l'apport quotidien recommandé peuvent être obtenus en consommant un seul citron.

Abaisse le cholestérol

Plusieurs études montrent que le zeste de citron peut réduire votre taux de cholestérol, car il contient de la pectine. Vous pouvez intégrer le zeste en le râpant sur une salade ou un yaourt.

Diminue la glycémie

Les aliments acides, comme le citron, sont extrêmement efficaces pour maintenir la glycémie à un niveau raisonnable. Cet effet est dû au fait que les aliments acides ralentissent la vidange de l'estomac, entraînant une augmentation plus régulière de la glycémie.

Stimule le système de détoxification du corps

Il semblerait que les aliments acides stimulent la production d'enzymes, ce qui aide principalement à optimiser la fonction rénale. De plus, il est dit que ce fruit acide combat également les calculs rénaux et l'arthrite.

Pour préparer un verre d'eau citronnée, il vous suffit de presser le jus d'un demi-citron dans un verre d'eau tiède pour bénéficier de tous ces avantages. La raison pour laquelle l'eau ne doit pas être froide est qu'elle est moins bénéfique pour la digestion. De plus, gardez à l'esprit que l'acide citrique est très acide et peut endommager vos dents. Pour cette raison, attendez environ 30 minutes après avoir bu le verre d'eau citronnée avant de vous brosser les dents.