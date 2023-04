Les scientifiques ont enfin résolu le mystère du fonctionnement du calendrier maya

Il fallait voir plus grand!

Les chercheurs montrent comment les mouvements de plusieurs planètes s'intègrent au calendrier maya de 819 jours.

Les 819 jours du calendrier doivent être considérés sur une période de 45 ans pour être pleinement compris.

Les mouvements de toutes les principales planètes visibles par les anciens Mayas s'inscrivent dans ce calendrier étendu.

Bien que la culture maya ancienne proposait divers types de calendriers, celui qui a le plus dérouté les chercheurs était le calendrier de 819 jours découvert dans des textes glyphiques. Les chercheurs ont longtemps cru que ce calendrier était associé aux mouvements planétaires, en particulier aux périodes synodiques (lorsque une planète semble visuellement revenir à la même position dans le ciel, vue depuis la Terre) des planètes les plus importantes du système solaire. Cependant, chaque planète se déplace différemment et il semblait impossible d'intégrer plusieurs planètes dans une période de 819 jours.

Mais cela devient possible lorsque l'on examine la période sur 16 380 jours (environ 45 ans), et non sur 819 jours seulement. Cela représente un total de 20 cycles de 819 jours. Mercure a toujours été le point de départ de cette chronologie complexe car sa période synodique - 117 jours - s'intègre bien aux 819 jours. À partir de là, il faut extrapoler le nombre 819, et si l'on trace 20 cycles de 819, on peut intégrer toutes les planètes clés.

C'est ce qu'ont montré de nouvelles recherches. C'est une perspective bien plus large que celle adoptée jusqu'à présent. Dans une étude publiée dans la revue Ancient Mesoamerica, deux chercheurs de l'Université Tulane ont souligné comment les chercheurs n'ont jamais vraiment pu expliquer le compte de 819 jours avant d'élargir leur champ de vision. "En augmentant la durée du calendrier à 20 périodes de 819 jours, un modèle émerge dans lequel les périodes synodiques de toutes les planètes visibles correspondent aux points de stationnement du calendrier de 819 jours."

Cela signifie que les Mayas avaient une vision à 45 ans de l'alignement planétaire et l'ont codée dans un calendrier qui laisse les chercheurs modernes perplexes. Et Mars pourrait être la clé de la durée totale. Avec une période synodique de 780 jours, 21 périodes correspondent exactement à 16 380 jours, soit 20 cycles de 819. Vénus a besoin de sept périodes pour correspondre à cinq comptes de 819 jours, Saturne a 13 périodes pour correspondre à six comptes de 819 jours, et Jupiter a 39 périodes pour atteindre 19 cycles de 819 jours.

"Plutôt que de limiter leur attention à une seule planète", écrivent les auteurs, "les astronomes mayas qui ont créé le compte de 819 jours l'ont conçu comme un système de calendrier plus vaste qui pouvait être utilisé pour les prédictions des périodes synodiques de toutes les planètes visibles, ainsi que pour les points de correspondance avec leurs cycles dans le Tzolk'in et le calendrier rond."

Ainsi, en élargissant notre perspective et en considérant le calendrier maya sur une période plus longue, les chercheurs ont enfin réussi à percer le mystère de son fonctionnement. Il s'agit d'une découverte fascinante qui nous permet de mieux comprendre la sagesse et la vision à long terme des anciens Mayas dans leur étude des cycles planétaires et de leurs relations avec le temps.