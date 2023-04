Les scientifiques en alerte après un épisode inexpliqué de réchauffement des océans

Un récent épisode de réchauffement rapide des océans suscite de plus en plus d'inquiétudes, et les scientifiques ne sont pas certains des conséquences de ce phénomène.

Ce mois-ci, la température de surface des océans a atteint un nouveau record. Jamais elle n'a augmenté aussi rapidement. Les scientifiques ne comprennent pas entièrement pourquoi cela s'est produit. Mais ils craignent que, combiné à d'autres événements météorologiques, la température mondiale puisse atteindre un niveau préoccupant d'ici la fin de l'année prochaine. Les experts estiment qu'un fort événement météorologique El Niño, un système météorologique qui réchauffe l'océan, s'installera également au cours des prochains mois.

Une nouvelle étude importante, publiée la semaine dernière sans grand éclat, met en évidence un développement inquiétant. Au cours des 15 dernières années, la Terre a accumulé presque autant de chaleur que pendant les 45 années précédentes, la majeure partie de l'énergie supplémentaire étant absorbée par les océans. Cela a des conséquences réelles - non seulement la température globale des océans a atteint un nouveau record en avril de cette année, mais dans certaines régions, l'écart par rapport à la moyenne à long terme était énorme. En mars, les températures de surface de la mer au large de la côte est de l'Amérique du Nord étaient jusqu'à 13,8 °C supérieures à la moyenne de 1981 à 2011.

"Il n'est pas encore bien établi pourquoi un tel changement rapide et important se produit", a déclaré Karina Von Schuckmann, l'auteure principale de la nouvelle étude et océanographe au sein du groupe de recherche Mercator Ocean International. "Nous avons doublé la chaleur dans le système climatique au cours des 15 dernières années. Je ne veux pas dire si c'est le changement climatique ou la variabilité naturelle, ou un mélange des deux, nous ne savons pas encore. Mais nous voyons ce changement."

Un facteur qui pourrait influencer la quantité de chaleur absorbée par les océans est, curieusement, une réduction de la pollution provenant du transport maritime. En 2020, l'Organisation maritime internationale a mis en place une réglementation visant à réduire la teneur en soufre du carburant brûlé par les navires. Cela a eu un impact rapide, réduisant la quantité de particules d'aérosol libérées dans l'atmosphère. Mais les aérosols qui salissent l'air aident également à réfléchir la chaleur dans l'espace - leur élimination peut avoir provoqué l'entrée de plus de chaleur dans les eaux.

Un autre facteur important qui inquiète les scientifiques est le phénomène météorologique connu sous le nom d'Oscillation australe El Niño. Ces trois dernières années, cet événement naturel a été dans une phase plus froide appelée La Niña, et a contribué à contenir l'élévation des températures mondiales.

Cependant, les chercheurs pensent désormais qu'un fort El Niño se forme, ce qui aura des implications significatives pour le monde. "Le modèle du Bureau australien penche fortement pour un fort El Niño. Et il évolue dans ce sens, et tous les modèles climatiques évoluent vers un événement plus fort", a déclaré Hugh McDowell du Bureau de météorologie australien. M. McDowell a précisé que les prédictions à ce stade de l'année sont moins fiables. D'autres chercheurs sont plus optimistes.

Un El Niño côtier s'est déjà développé au large des côtes du Pérou et de l'Équateur, et les experts estiment qu'un événement pleinement formé suivra avec des implications pour les températures mondiales. "Si un nouvel El Niño s'ajoute à cela, nous aurons probablement un réchauffement climatique supplémentaire de 0,2 à 0,25 °C", a déclaré le Dr Josef Ludescher, de l'Institut de recherche sur le climat de Potsdam. "L'impact sur la température se dissipe quelques mois après le pic de l'El Niño, c'est pourquoi 2024 sera probablement l'année la plus chaude jamais enregistrée."

"Et nous pourrions nous approcher des 1,5 °C et peut-être même les dépasser temporairement." Mais il y a des inquiétudes plus fondamentales : avec l'augmentation de la chaleur dans l'océan, les eaux pourraient être moins capables de stocker l'énergie excédentaire. Et il y a des préoccupations que la chaleur contenue dans les océans ne reste pas là.

Certaines recherches ont montré que le monde se réchauffe par bonds, avec peu de changements sur une période d'années, puis des bonds soudains vers le haut, comme des marches d'escalier, étroitement liés au développement d'El Niño. Selon Karina Von Schuckmann, il y a un espoir dans ce scénario. Les températures pourraient redescendre après la fin de l'El Niño. "Nous avons encore une fenêtre d'action pour réduire les conséquences, et nous devrions l'utiliser", a-t-elle déclaré à BBC News.