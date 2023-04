Je suis vétérinaire : les 5 races de chiens que je n'adopterai jamais à cause de leurs problèmes de santé

Un expert canin a listé les cinq races de chiens les plus susceptibles de rencontrer des problèmes de santé.

Le vétérinaire Rachel Siu a publié sur sa chaîne TikTok une vidéo qui a fait parler d'elle car elle liste les races de chien les plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé selon son expérience professionnelle.

Dans sa vidéo, la vétérinaire commence par partager les raisons pour lesquelles elle ne souhaiterait pas adopter un chien de race boxer. "Bien qu'ils soient des chiens très joueurs, ils ont beaucoup de problèmes de santé", a-t-elle indiqué. Parmi les problèmes évoqués par la vétérinaire, on trouve les maladies intestinales, les problèmes de moelle épinière et les problèmes cardiaques, dont une maladie si courante chez eux qu'elle porte le nom de la race. L'experte a ajouté : "Ils sont également très sujets au cancer, notamment les tumeurs à cellules mastocytaires, le lymphome et l'hémangiosarcome." La race populaire est également sujette à des problèmes respiratoires, a divulgué la créatrice de contenu.

Ensuite, la vétérinaire a partagé ses connaissances sur la race Shar Pei, qu'elle a décrite comme "pouvant être distante et même agressive." Elle a expliqué que cette race est également sujette aux infections cutanées en raison de sa "peau lâche". Elle a souligné que les problèmes persistants avec les yeux sont une préoccupation majeure pour les Shar Peis. Le Dr Rachel a expliqué une affection courante "où la peau de la paupière se replie sur elle-même et provoque des ulcères douloureux." Elle a poursuivi: "On estime qu'un Shar Pei sur cinq développera une hyperthyroïdie. "Enfin, ils souffrent d'une maladie qui porte leur nom, la fièvre du Shar Pei, qui entraîne des gonflements articulaires, de la fièvre et peut même provoquer une insuffisance rénale", a conclu l'experte.

Ensuite, la vétérinaire a indiqué pourquoi le "compagnon idéal pour la famille", le Cavalier King Charles, peut causer des déceptions pour les propriétaires. "Ils sont 20 fois plus susceptibles que le chien moyen de développer une maladie cardiaque appelée valvulopathie mitrale. Elle touche 50 % de ces chiens dès l'âge de cinq ans et presque 100 % à l'âge de dix ans", a-t-elle précisé. La vétérinaire a ajouté : "De plus, une étude récente a montré que 70 % d'entre eux développent une affection neurologique due à une malformation douloureuse du crâne. "Malheureusement, j'ai vu des chiens de cette race mourir très jeunes à cause de leurs problèmes de santé", a-t-elle confié. Enfin, elle a souligné que les races brachycéphales, ou celles avec des "faces écrasées", sont sujettes à des problèmes de santé à vie.

Elle a cité les carlins comme la race la plus touchée par les problèmes respiratoires. La vétérinaire a révélé qu'elle avait vu de nombreux carlins refuser de lâcher leur tube respiratoire après s'être remis d'une anesthésie. La vétérinaire a également expliqué : "Beaucoup de ces chiens ont une faible tolérance à l'exercice et j'en ai vu beaucoup mourir d'insolation durant l'été. "Sans oublier que le fait d'avoir une face écrasée entraîne également des infections cutanées entre les plis, des maladies dentaires et rend leurs yeux plus susceptibles de sortir de l'orbite", a ajouté l'experte.

Enfin la vétérinaire a mentionné les glandes salivaires hyperactives du Saint-Bernard, par ailleurs en bonne santé, comme une caractéristique rédhibitoire pour elle.

Elle a conclu : "En tant que vétérinaire qui défend la santé et le bien-être des animaux, je ne peux pas soutenir l'élevage de ces caractéristiques qui conduisent à ces problèmes simplement parce qu'ils sont considérés comme mignons."

Les utilisateurs de TikTok ont partagé leurs réflexions sur ces conseils dans la section des commentaires. "Les boxers sont si gentils, mais leurs problèmes de santé les emportent trop tôt. Ça me brise le cœur", a écrit un utilisateur. Un autre abonné a déclaré : "J'ai perdu mon carlin à cause de la chaleur. Cela fait deux ans et je n'arrive toujours pas à m'en remettre." "Très bien dit. Je suis totalement d'accord avec tout cela", a commenté un autre vétérinaire.