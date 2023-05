16 femmes qui ont VRAIMENT regretté d'avoir commandé des vêtements en Chine

Le proverbe dit : "On n'a rien sans rien". Et c'est tellement vrai, si quelque chose semble trop beau pour être vrai - ça l'est probablement. Ces femmes en ont fait l'expérience en commandant des vêtements en Chine

Soit les travailleurs ne sont pas payés correctement, soit les matériaux sont les moins chers possibles, soit des raccourcis ont été pris dans le processus de fabrication. Et dans le cas d'une robe de soirée à 20€, il est fort probable que tout cela soit réuni.

Il est souvent difficile de commander des vêtements en ligne. Il faut estimer la bonne taille, déterminer quelle teinte nous convient le mieux, et ainsi de suite. Pour les femmes de cette liste, ces estimations n'ont pas vraiment été réussies et surtout, la qualité n'était pas au rendez-vous. Mais heureusement, elles ont un bon sens de l'humour !