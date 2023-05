Illusion d'optique époustouflante : Seuls les meilleurs peuvent trouver le visage caché d'un homme

Voici une illusion d'optique incroyable pour égayer ce début du mois de mai pluvieux.

Sur l'image, on peut voir un homme en train d'escalader une montagne. Cette image simple recèle de nombreux éléments, grands et petits. Votre défi, si vous l'acceptez, est de trouver un autre visage humain qui se cache quelque part.

Voici comment procéder. Lancez un chronomètre sur votre téléphone par exemple. Puis examinez attentivement l'image ci-dessous. Et voyons combien de temps vous allez mettre pour trouver un second visage humain.

Ca y est ? Vous avez trouvé ? Commencez par partager votre temps sur notre page Facebook en cliquant ici pour voir si vous faites partie des plus rapides. Avant de vous dévoiler la solution, sachez qu'en plus de leur aspect divertissant, les illusions d'optique constituent d'excellentes ressources pour la recherche scientifique. Les scientifiques utilisent les illusions d'optique pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Les illusions d'optique sont devenues populaires au cours de la dernière décennie, et grâce à l'expansion d'Internet, leur popularité a considérablement augmenté. Les illusions d'optique sont également idéales pour améliorer vos compétences d'observation.

La réponse à l'illusion d'optique dévoilée Le visage de l'homme se cache près de la jambe gauche du grimpeur. En réalité, il se forme à partir de la chaussure et des fissures d'un rocher.