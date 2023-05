Job de rêve : 30 000 euros pour 13 mois de travail dans un paradis lointain, logement inclus !

Cette offre d'emploi incroyable est destinée à ceux qui veulent s'évader vers l'un des endroits les plus reculés et paradisiaques du monde. Voici les conditions.

La date limite pour postuler à l'un des emplois les plus insolites de la planète approche : un ornithologue est recherché de toute urgence. Parmi les conditions de ce contrat de travail, on trouve une durée de 13 mois avec des journées de travail intensives tous les jours de la semaine. De plus, le salaire est de 30 000 euros.

L'annonce indique que les missions comprennent l'étude et la protection des albatros, des puffins, des pingouins et des gallinules, entre autres espèces qui se réfugient dans cette zone classée au patrimoine mondial.

L'objectif de ce travail est d'éradiquer une invasion de souris qui, depuis des années, décime les poussins. La Royal Society for the Protection of Birds recherche le candidat idéal pour ce poste, qui doit posséder un diplôme en sciences et une expérience dans la gestion de la faune sauvage.

Voici le lieu de travail proposé

Le seul inconvénient de cette offre d'emploi, si l'on peut l'appeler ainsi, est qu'il faut déménager sur l'île de Gough, l'un des endroits les plus inaccessibles de la planète. Cette zone est également connue sous le nom d'île Diego Álvarez ou Gonçalo Álvares, en l'honneur du marin portugais qui l'a découverte.

Voici où se situe l'île de Gough... (le point rouge sur la carte) © DR

L'île est située dans l'Atlantique Sud, à 3 200 kilomètres des côtes sud-américaines et à 2 700 kilomètres de celles de l'Afrique du Sud. S'y rendre nécessite un voyage en bateau de sept jours, en partant du Cap en Afrique du Sud.

Avec 91 kilomètres carrés de surface accidentée, l'île est habitée par une demi-douzaine de personnes, notamment des chercheurs et des techniciens. Les résidents parlent de conditions météorologiques difficiles auxquelles le candidat retenu devra faire face, ainsi que de l'absence de nourriture fraîche pendant un an, car elle se limite à des aliments emballés et congelés.