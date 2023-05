Une étude identifie la langue la plus belle (et la plus laide) du monde

On dit souvent que le français est doux, l'allemand est brutal, l'italien est sexy et le mandarin est agressif. Mais ces stéréotypes sont-ils les mêmes dans toutes les cultures ? Existe-t-il une langue intrinsèquement belle ?

Pour le savoir, des chercheurs de l'Université de Lund en Suède et de l'Académie russe des sciences ont rassemblé 820 participants de différentes nationalités pour écouter 50 enregistrements sélectionnés aléatoirement parmi 228 langues. Pour mener leur étude, les chercheurs ont utilisé des fichiers audio du film "Jésus", traduit en plus de 2 000 langues et souvent utilisé dans les études linguistiques.

Après avoir écouté les enregistrements, les participants devaient dire s'ils reconnaissaient la langue et à quel point ils l'appréciaient, sur une échelle allant de "pas du tout" à "beaucoup". Selon les résultats, les participants ont attribué une note 12,2% plus élevée aux langues qu'ils reconnaissaient, même s'ils les identifiaient incorrectement – un fort "effet de familiarité" attendu par les chercheurs.

Mais comment les participants ont-ils évalué les langues qu'ils ne reconnaissaient pas ? "Il y avait des différences insignifiantes entre les régions du monde lorsque la langue n'était pas reconnue", disent les auteurs de l'étude, publiée ce mois-ci dans les Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Ainsi, les auteurs suggèrent que "les langues parlées dans différentes parties du monde ne sont pas intrinsèquement belles ou désagréables, quel que soit le parler des auditeurs".

En ignorant l'effet de familiarité, la grande majorité des langues ont obtenu un score de plaisir avec des différences de 2% à 3% entre elles. Cependant, certaines langues se sont démarquées – pour le meilleur et pour le pire.

La langue la plus agréable du monde est le Tok Pisin, un créole dérivé de l'anglais avec une forte influence des langues austronésiennes, parlé en Papouasie-Nouvelle-Guinée par des millions de personnes. Il est utilisé pour faciliter la communication entre les plus de 800 groupes linguistiques différents présents dans le pays, et son nom signifie "langue parlée", "tok" étant l'expression pour "parler" et "pisin" une forme simplifiée du mot "business" en anglais.

Six points de pourcentage en dessous du Tok Pisin, en bas de la liste, le titre peu enviable de "langue la moins agréable du monde" revient au tchétchène, parlé par environ 1,7 million de personnes dans le Caucase du Nord de l'Europe de l'Est.

L'étude révèle également une légère préférence pour les langues non tonales. Dans les langues tonales, changer le ton d'un mot parlé en modifie la signification.

De plus, si le son était celui d'une voix masculine, la langue associée obtenait en moyenne 4 points de pourcentage de moins. En revanche, la langue parlée par une "voix féminine chuchotante" était considérée comme beaucoup plus agréable.

Mais l'étude conclut avant tout que la beauté d'une langue n'est probablement pas intrinsèque, mais réside dans l'oreille de celui qui l'écoute. Alors, la prochaine fois que vous entendez une langue étrangère, souvenez-vous que sa beauté dépend peut-être simplement de votre familiarité avec elle.