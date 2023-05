Chaussettes, boite à pilules, vaisselle... Ces objets insolites vendus par la famille royale

Le couronnement de Charles III entraîne la mise en vente de nombreux goodies, dont certains farfelus, et à des prix pas toujours abordables.

C'est l'une des caractéristiques des Britanniques qui jamais ne recule avec le temps. Les goodies autour de la royauté pullulent dans les boutiques et une partie des locaux, tout comme bon nombre touristes, sont friands de ces souvenirs à l'effigie du nouveau détenteur de la couronne. Alors, quelle plus belle occasion pour les vendeurs qu'un couronnement afin d'étayer un peu plus leurs étals d'objets divers et variés. Avec l'officialisation du sacre de Charles III ce samedi, les produits dérivés à l'image du roi et de la reine consorts sont pour le moins hétéroclites. Tout un tas d'accessoires sont proposés à la vente, dont certains particulièrement farfelus.

Beaucoup de goodies, mais petit budget

Surtout, ces diverses créations ne sortent pas du chapeau de simples commerciaux flairant une bonne opération financière. Une boutique officielle dédiée aux goodies du couronnement est en effet en ligne. La Royal Collection Shop, boutique officielle de la famille royale, propose ainsi à la vente des pins, de la vaisselle, des chaussettes ou encore une boîte… à pilules (!), et ce, avec les signes royaux dessus ainsi que le bleu caractéristique de la monarchie. Il faut cependant être prêt à faire chauffer la carte bleue. Si les produits les moins chers sont affichés autour de 4,50€, la vaisselle grimpe jusqu'à 170€. La boite à pilules est mise à la vente pour 140€.

Paire de chaussettes, boîte à pilules et assiette à dessert mis en vente. © ©royalcollectionshop

Mais ce n'est pas tout. Certains veulent en effet tirer profit de l'évènement et vont même encore plus loin dans les produits dérivés proposés à la vente. Ainsi, des boîtes à thé, à biscuits, des tote-bags, torchons et même tablettes de chocolat à l'effigie de Charles III peuvent être achetés dans des boutiques souvenirs. Reste à savoir si les clients feront des dépenses pour conserver un souvenir de ce jour historique. Le ticket moyen devrait afficher une vingtaine d'euros en caisse.