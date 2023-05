Charles III est membre d'un cercle de magie pour un fait d'armes remontant à 1975

En plus de sa multitude de fonctions depuis qu'il est devenu roi du Royaume-Uni, Charles III est membre... d'un club de magie. Et depuis 50 ans !

Depuis 74 ans, il est connu de tous, partout dans le monde. Sept décennies durant laquelle sa vie a été suivie avec attention, entre sa jeunesse, son idylle avec Lady Di, la naissance de leurs enfants, sa relation avec Camilla et, désormais, son accession sur le trône britannique. Le quotidien de Charles III est épluché sous toutes les coutures. Pourtant, il demeure une anecdote (au moins) quasi-inconnue du grand public. L'homme le plus puissant du Royaume-Uni est en effet membre d'un cercle… de magie ! Et ce n'est pas tout récent puisque l'héritier de la couronne a en effet sa carte de membre depuis près de 50 ans.

Il réalise un tour fait aux touristes

C'est au Magic Circle de Londres que Charles III est adhérent. Il y est rentré en 1975, précise le site de l'organisme, après avoir effectué un "Cups and balls trick", ce tour où une personne doit retrouver une balle sous l'une des trois gobelets après que ces derniers ont été changées rapidement et plusieurs fois de place. Un jeu souvent présent aux abords des sites touristiques. Dans l'assistance était présent Daniel Kudennec, magicien septuagénaire habitant dans le Finistère et mondialement reconnu par la profession pour avoir inventé plus de 180 tours. "Il devait avoir une vingtaine d'années. J'étais au fond du théâtre. Nous n'avions pas le droit de l'approcher. Un de mes amis l'avait coaché pour présenter le tour", racontait-il dans les colonnes de Ouest-France. C'était précisément en 1975. Robert de Pass, alors lieutenant dans l'armée britannique, avait été chargé de former le prince puisqu'il avait été le premier témoin du tour effectué par un magicien de rue au Caire, en Égypte, lors d'une mission militaire menée dans le pays en 1942.

L'histoire ne dit pas si le roi Charles a diversifié ses tours au fil des années. Mais il avait affirmé devant les présents, le jour de son intronisation, que "l'un des grands secrets de la magie, me dit-on, est de parler le plus possible, afin de détourner l'attention." Reste à savoir s'il fera des miracles sur le trône.