Vous avez des yeux de lynx si vous pouvez repérer le mot 'date' dans cette mer de lettres en 18 secondes

Un nouveau casse-tête fait se gratter la tête aux gens, mais pouvez-vous le résoudre ? Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver le mot correctement orthographié parmi cette mer de lettres - en seulement 18 secondes.

Nous savons tous que garder notre esprit en bonne santé est aussi important que de garder le reste de notre corps en pleine forme, et l'un des meilleurs exercices que vous pouvez donner à votre cerveau est de le pousser à résoudre des énigmes qui vous obligent à penser différemment.

Les illusions d'optique et les casse-têtes sont un excellent moyen d'aider à améliorer la capacité du cerveau à percevoir et à interpréter correctement les informations visuelles, et avec un peu de pratique, vous pourriez entraîner votre cerveau à résoudre des énigmes difficiles en un rien de temps.

Et un nouveau casse-tête a laissé les gens perplexes, car ils peinent à le résoudre avant que le temps ne s'épuise - pouvez-vous le résoudre ? Le défi demande aux joueurs de trouver le mot correctement orthographié parmi cette mer de lettres, car bien que la plupart des mots affichés dans l'image soient orthographiés "daet", il y en a un qui est orthographié correctement, "date".

Seulement 2% des personnes peuvent trouver le mot "date" dans l'image, et il faudra être rapide si vous voulez vous compter parmi les meilleurs - car vous n'avez que 18 secondes pour le trouver. Prêt ? C'est parti !

Avez-vous trouvé la solution ? Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas le cas, nous vous donnerons un indice - le mot que vous recherchez se trouve en haut à droite de l'image.

L'avez-vous maintenant ? Si vous éprouvez toujours des difficultés, jetez un œil à l'image ci-dessous où la réponse est entourée pour vous.

Le mot "date" était le dernier mot écrit sur la deuxième ligne, et une fois que vous l'avez repéré, il est difficile de le manquer car il semble ressortir comme une fleur au printemps. Défiez maintenant vos amis en les tagguant sur notre Facebook en cliquant ici.