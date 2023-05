Fusillade à Djerba : que sait-on du Français tué en Tunisie ?

Au lendemain de la mort d'un Français dans une fusillade à Djerba, des précisions ont été apportées sur l'identité de ce quadragénaire.

[Mise à jour le 10 mai à 10h41] L'identité du Français tué dans une fusillade à Djerba (Tunisie), près d'une synagogue, se dévoile un peu plus ce mercredi 10 mai 2023. Au lendemain du macabre assaut donné par un gendarme qui a tué un collègue et deux visiteurs du lieu de culte dans la soirée de mardi, de nouveaux éléments sont connus concernant la victime française annoncée par le ministère des Affaires étrangères tunisien.

Ce dernier avait indiqué que l'homme était âgé de 42 ans. La Provence dévoile de son côté que la victime était un habitant de Marseille, précisant par ailleurs que l'homme était commerçant dans la cité phocéenne. Celui-ci se prénommait Benjamin, selon les informations publiées par le quotidien local. Ce quadragénaire était présent sur les lieux alors que se terminait un pèlerinage de personnes de confession juive.

Que s'est-il passé à Djerba ?

Dans la soirée du 9 mai, un gendarme a ouvert le feu près de la synagogue de la Ghriba, la plus ancienne d'Afrique, tuant au moins quatre personnes selon un premier bilan officiel et en blessant neuf autres. L'assaillant a d'abord tué un collègue gendarme, puis a ouvert le feu sans discernement sur des visiteurs de la synagogue, tuant donc un Français, ainsi qu'un Tunisien âgé de 30 ans. Après avoir également blessé neuf personnes (cinq gendarmes et quatre fidèles), l'individu a été abattu par la police.