Élections en Turquie : date, candidats, sondage, programmes... Tout savoir

Ce dimanche 14 mai, l'élection présidentielle aura lieu le même jour que les législatives en Turquie. Recep Tayyip Erdogan, le président, est au coude-à-coude dans les sondages avec Kemal Kiliçdaroglu. Voici ce qu'il faut savoir.

Chamboulement politique à venir en Turquie ? Ces dernières semaines, le pays n'est plus tourné que vers une date : celle du dimanche 14 mai 2023, jour des élections générales, à savoir le scrutin présidentiel et les législatives. Pour la première fois depuis 20 ans, Recep Tayyip Erdogan, président sortant, est menacé par les urnes. Son rival, Kemal Kiliçdaroglu, s'appuie sur le soutien d'une coalition de six partis dont le parti d'Atatürk, le fondateur de la Turquie.

L'actuel chef de l'Etat a rarement été aussi malmené dans son pays, hormis une tentative avortée de coup d'État en juillet 2016. L'important séisme qui a ravagé la Turquie en février a mis en lumière la fragilité économique du pays, couplé à des critiques sur la gestion du pouvoir de la catastrophe naturelle. Erdogan est donc proche de la sellette, mais les sondages soulignent des écarts très faibles entre les deux favoris.

Les Turques sont invités à voter deux fois le même jour. Dimanche 14 mai, ils éliront leurs députés ainsi que le président si un candidat obtient la majorité absolue. Le scrutin présidentiel est le même qu'en France : uninominal majoritaire à deux tours et le président est élu pour cinq ans de mandat. Les élections législatives utilisent le scrutin proportionnel. Les députés sont 600 à être élus pour six ans. Un parti doit obtenir 7% des suffrages pour obtenir un siège.

Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue au premier tour, un second scrutin entre les deux premiers candidats se tiendra le 28 mai pour élire le président.

Quel candidat est le favori des sondages ?

Les scores des instituts de sondages sont très serrés. Mais selon Politico, Kemal Kiliçdaroglu est annoncé comme le gagnant du premier tour avec 50% des suffrages contre 46% pour Recep Tayyip Erdogan. En cas de duel au second tour, Kiliçdaroglu l'emporterait avec 51% des voix. Compte-tenu des faibles écarts, il est donc très difficile de prédire avec succès le vainqueur du scrutin présidentiel. Les tendances pourraient également évoluer entre les deux tours.

Quelles sont les promesses des candidats ?

Recep Tayyip Erdogan :

Erdogan souhaite conserver sa ligne économique actuelle. Il est fermement opposé aux théories économiques de base : il s'entête à baisser les taux d'intérêts malgré une inflation galopante depuis plus de deux ans. La livre turque a également perdu près de 80% de sa valeur en cinq ans face au dollar. Sur le plan international, Edrogan souhaite qu'Ankara conserve un lien fort avec la Russie alors que l'opposition souhaite se rapprocher de l'Union européenne.

Kemal Kiliçdaroglu :

L'Alliance Nationale, les six partis menés par Kemal Kiliçdaroglu, souhaite abandonner le régime présidentiel mis en place en 2018. Cela se traduit par le retour d'un système parlementaire avec à sa tête un Premier ministre élu par le Parlement. Mais pour cela, il faut réunir 3/5ème des votes des députés pour entamer une révision constitutionnelle. La coalition le souhaite pour revenir à une séparation stricte des pouvoirs dans le pays.

Kiliçdaroglu a promis de libérer de nombreux prisonniers politiques s'il arrive au pouvoir. Il souhaite aussi améliorer la liberté d'expression et celle de la presse alors que la Turquie est classée en "situation très grave" selon Reporters sans frontières. Par contre, son alliance ne s'est pas positionnée sur les Kurdes, un sujet très critique en Turquie. Elle entend pouvoir renvoyer en Syrie les plus de trois millions de réfugiés syriens vivant actuellement en Turquie.

La situation économique de la Turquie

Selon Le Monde, la livre turque est en chute libre : - 28% face au dollar en 2022 et -44% en 2021. Si l'inflation fait beaucoup parler en France, les Turques ont subi une hausse de 108,7% en un an dans un pays ou plus de la moitié des salariés gagnent moins de 300 euros par mois.

Mais la Turquie est un paradoxe : c'est l'un des rares pays à garder une croissance positive en 2020. Le taux de croissance en 2022 est de 7,6% contre 0,5% en France. Dans le même temps, le chômage diminue depuis 2 ans. Le contexte économique est donc un véritable casse-tête à décrypter.

Haluk Levent, professeur d'économie à l'université d'Istanbul, décrypte la situation : "Le pouvoir a fait le choix d'une politique économique populiste et ultralibérale, uniquement tournée vers la production et la construction. C'est très profitable aux petits commerçants et entrepreneurs, son vivier électoral, et aux banques." Il est très pessimiste sur l'avenir de son pays : "le système mis en place aboutit à gonfler une bulle extrêmement dangereuse, bâtie sur la dette privée, dont on imagine mal ne pas voir un jour l'implosion".