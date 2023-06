Incendies au Canada : des feux historiques, l'équivalent d'une région française a brulé

Le Canada étouffe. Depuis le début de l'année, le pays nord-américain est ravagé par les flammes. L'équivalent de la superficie des Pays de la Loire est parti en fumée en quelques mois. Aucun indicateur n'incite à une sortie de crise dans les prochains jours.

Après une vague d'incendies dans la province de l'Alberta au mois de mai, c'est maintenant l'ensemble du pays qui est concerné par une vague de feux sans précédent dans son histoire. The Weather Channel a produit une carte pour recenser les centaines d'incendies et se rendre compte qu'ils touchent le Canada de l'Océan Pacifique à l'Atlantique.

Le nombre d'incendies est extrêmement compliqué à estimer, mais ils sont compris entre 200 et 300 à travers le Canada. Une centaine serait hors de contrôle selon les pompiers. Des territoires rarement touchés par les feux sont actuellement très menacés comme le Québec.

La taille des Pays de la Loire ravagée par les flammes

Plus de trois millions d'hectares seraient déjà détruits par les feux : cela correspond à la taille de la région Pays de la Loire. Voici l'importance de la zone à contrôler pour les soldats du feu au Canada. Vous pourriez rouler sur plus de 300 kilomètres en continu et être toujours menacé par les flammes. Voici la dernière carte recensant les "points chauds" au Canada :

Les images de New-York semblent tirées d'un film de science-fiction : il est impossible d'apercevoir le sommet des gratte-ciel de Manhattan à cause de l'arrivée des fumées des incendies voisins au Canada. Le vent a charrié sur des centaines de kilomètres ces traces des feux de forêts. L'odeur de brûlé est présente partout à New-York.

La mégalopole américaine est actuellement l'une des villes les plus polluées au monde selon le site IQAir. La lumière du soleil peine à percer ce nuage de particules fines. Les autorités canadiennes recommandent d'éviter de se rendre à l'extérieur et de ne pas ouvrir ses fenêtres.

Les feux au Canada battent des records

Plus de 10 000 canadiens ont dû quitter dans la précipitation leur domicile selon Franceinfo. La moyenne annuelle de la surface brûlée chaque année est déjà allègrement dépassée alors qu'il reste près de sept mois à l'année 2023 ! Au 31 mai, cela représentait "près de huit fois la moyenne de ces trente dernières années sur la même période" selon le Monde.

Un pompier, luttant en Nouvelle-Écosse (province de l'est du Canada), décrit au Monde la puissance des feux : "Des flammes atteignant 60 à 90 mètres, et un feu qui se lève et roule comme un train de marchandises. L'est du pays n'avait jamais recensé un tel incendie dans son histoire. Les autorités locales sollicitent l'aide fédérale et internationale pour résoudre cette situation.

Le pays reçoit progressivement de l'aide de la part de la communauté internationale. Par un tweet, Emmanuel Macron a promis le renfort d'une centaine de pompiers pour "combattre les flammes aux côtés de leurs camarades québécois."

Les forces armées canadiennes ont été dépêché en urgence par Ottawa, capitale du pays. Les États-Unis, le Costa Rica, l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont également envoyé des centaines de pompiers rejoindre la lutte sur place. La qualité de l'air est gravement affectée par les incendies. Le Devoir explique que : "La concentration dans les régions les plus atteintes s'élève à plus de huit fois la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé pour une exposition quotidienne, qui est de 15 nanogrammes par mètre cube."

La majeure partie du nord des États-Unis se retrouve sous un épais brouillard de fumée. L'agence de protection de l'environnement américaine a indiqué que plus de 100 millions d'Américains sont concernés par une alerte "orange" à la qualité de l'air. Cela "est principalement impacté par les feux canadiens, même si d'autres émissions de pollution localement et la météorologie peuvent également jouer un rôle", selon l'EPA.

Les autorités locales dépassées par l'immensité des feux

"C'est un feu très sérieux qui progresse au gré des vents qui changent constamment", a détaillé Mike Savage, maire d'Halifax, au micro de la CBC. Les mairies locales ont ouvert des centres d'accueil pour ces milliers de personnes délogées.

Les autorités ont encore du mal à estimer l'étendue des feux de forêt en raison de caprices du vent. Mais, Dave Meldrum, chef adjoint du Service des incendies et d'urgence de la Municipalité régionale, s'attend à un long combat lors du JT de TF1 : "Nos pompiers seront ici pendant des jours. Même quand on aura éteint le feu, il y aura beaucoup de travail à faire pour débusquer et combattre les feux souterrains."

Les surfaces brûlées battent des records chaque année

Le Canada est précocement touché par les incendies cette année : le nombre d'hectares partis en fumée flirte déjà avec le million avant même le début de l'été. La province d'Alberta a ainsi vécu le pire incendie de son histoire au début du mois de mai avec la disparition de 12 fois la superficie de sa capitale. Les feux de forêt se multiplient, mais selon le journaliste canadien Étienne Leblanc : "Les experts constatent aussi que les saisons de feux commencent plus tôt et se terminent plus tard."

Le gouvernement canadien estime même que "la superficie dévastée par les feux de forêt devrait doubler d'ici 2050 à cause des changements climatiques." En réponse, le pays a lancé la mission "GardeFeu" : un système satellitaire pour surveiller ses forêts. Mais l'Agence spatiale canadienne ne prévoit sa mise en service qu'en 2029. Un laps de temps conséquent à l'heure où les feux menacent de plus en plus.

Les changements climatiques sont ainsi très vicieux : la forêt boréale canadienne permet historiquement de capter de grandes quantités de carbone. Les incendies dévastateurs de ces derniers mois rejettent donc beaucoup de CO₂ dans l'atmosphère. Cela aggrave les changements climatiques qui augmentent la probabilité d'incendies. Sans réel bouleversement mondial, le Canada doit donc s'attendre à vivre dans un cycle de feux de forêts toujours plus importants.

Quelles sont les solutions pour le Canada ?

Des solutions existent pour s'adapter, mais cela nécessite d'avoir l'adhésion de la population pour les politiques, d'approfondir l'expertise scientifique afin de mieux contrôler et de prévenir les feux et de disposer de fonds financiers à la hauteur des enjeux. Ces politiques de prévention sont rarement populaires avant l'arrivée du problème. Si aucune habitation n'est brûlée ou personne ne meurt, la qualité de l'aménagement sera moins relayée que lorsque des milliers de personnes sont forcées d'abandonner leurs maisons comme actuellement à Halifax.

Le Canada a ainsi alloué 346,1 millions de dollars à la lutte contre les feux de forêt alors que le secteur des énergies fossiles a bénéficié d'environ 10,7 milliards de dollars par an entre 2015 et 2021 selon Le Devoir. Ironiquement, ce type d'investissements participe énormément aux changements climatiques et donc à la multiplication des feux de forêts dans le pays nord-américain.

Parmi les solutions possibles, un débat existe au Canada sur la possibilité de miser sur des arbres moins inflammables. Certaines provinces se montrent également ouvertes au retour d'une technique des autochtones pratiqué depuis des millénaires : le brûlage dirigé. Il s'agit d' : "éviter la formation d'un lit de végétaux qui pourrait servir de combustible à un éventuel incendie" en brûlant la végétation la plus combustible et le bois mort avant la saison estivale selon le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Var.