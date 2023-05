Incendies au Canada : des images impressionnantes

Encore une semaine dans la fumée pour une grande partie du Canada. Huit des 13 provinces du pays sont touchées par d'importants feux de forêts. L'état d'urgence vient d'être décrété à Halifax.

Afin de débloquer des fonds d'urgence, l'état d'urgence a été décrété à Halifax pour une durée de 7 jours. Plus de 18 000 personnes résidant aux alentours de cette importante ville canadienne ont dû fuir leurs habitations. Le feu se propage rapidement autour de la capitale de Nouvelle-Écosse alors que la météo ne prévoit pas de pluie avant ce week-end.

"C'est un feu très sérieux qui progresse au gré des vents qui changent constamment", a détaillé Mike Savage, maire d'Halifax, au micro de la CBC. Les mairies locales ont ouvert des centres d'accueil pour ces milliers de personnes délogées.

Les autorités ont encore du mal à estimer l'étendue des feux de forêt en raison de caprices du vent. Mais, Dave Meldrum, chef adjoint du Service des incendies et d'urgence de la Municipalité régionale, s'attend à un long combat lors du JT de TF1 : "Nos pompiers seront ici pendant des jours. Même quand on aura éteint le feu, il y aura beaucoup de travail à faire pour débusquer et combattre les feux souterrains."

Les surfaces brûlées battent des records chaque année

Le Canada est précocement touché par les incendies cette année : le nombre d'hectares partis en fumée flirte déjà avec le million avant même le début de l'été. La province d'Alberta a ainsi vécu le pire incendie de son histoire au début du mois de mai avec la disparition de 12 fois la superficie de sa capitale. Les feux de forêt se multiplient, mais selon le journaliste canadien Étienne Leblanc : "Les experts constatent aussi que les saisons de feux commencent plus tôt et se terminent plus tard."

Le gouvernement canadien estime même que "la superficie dévastée par les feux de forêt devrait doubler d'ici 2050 à cause des changements climatiques." En réponse, le pays a lancé la mission "GardeFeu" : un système satellitaire pour surveiller ses forêts. Mais l'Agence spatiale canadienne ne prévoit sa mise en service qu'en 2029. Un laps de temps conséquent à l'heure où les feux menacent de plus en plus.

Les changements climatiques sont ainsi très vicieux : la forêt boréale canadienne permet historiquement de capter de grandes quantités de carbone. Les incendies dévastateurs de ces derniers mois rejettent donc beaucoup de CO₂ dans l'atmosphère. Cela aggrave les changements climatiques qui augmentent la probabilité d'incendies. Sans réel bouleversement mondial, le Canada doit donc s'attendre à vivre dans un cycle de feux de forêts toujours plus importants.

Quelles sont les solutions pour le Canada ?

Des solutions existent pour s'adapter, mais cela nécessite d'avoir l'adhésion de la population pour les politiques, d'approfondir l'expertise scientifique afin de mieux contrôler et de prévenir les feux et de disposer de fonds financiers à la hauteur des enjeux. Ces politiques de prévention sont rarement populaires avant l'arrivée du problème. Si aucune habitation n'est brûlée ou personne ne meurt, la qualité de l'aménagement sera moins relayée que lorsque des milliers de personnes sont forcées d'abandonner leurs maisons comme actuellement à Halifax.

Le Canada a ainsi alloué 346,1 millions de dollars à la lutte contre les feux de forêt alors que le secteur des énergies fossiles a bénéficié d'environ 10,7 milliards de dollars par an entre 2015 et 2021 selon Le Devoir. Ironiquement, ce type d'investissements participe énormément aux changements climatiques et donc à la multiplication des feux de forêts dans le pays nord-américain.

Parmi les solutions possibles, un débat existe au Canada sur la possibilité de miser sur des arbres moins inflammables. Certaines provinces se montrent également ouvertes au retour d'une technique des autochtones pratiqué depuis des millénaires : le brûlage dirigé. Il s'agit d' : "éviter la formation d'un lit de végétaux qui pourrait servir de combustible à un éventuel incendie" en brûlant la végétation la plus combustible et le bois mort avant la saison estivale selon le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Var.